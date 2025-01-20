Уфимский особняк оценили в ₽1 и продали за ₽6,5 млн

Posted 20 января, 12:53
Published 20 января, 12:53
Modified 20 января, 12:57
Updated 20 января, 12:57
В Уфе на торгах был продан объект культурного наследия — здание по адресу: улица Аксакова, 82. Это здание внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Начальная стоимость знаменитого «Дома Лопатиной» составляла 1 рубль, а итоговая — почти 6,5 млн рублей.
Информация об итогах аукциона размещена на сайте управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы. Компания, выигравшая торги, предложила за здание 6,47 млн рублей. Историческое здание досталось молодой компании из Москвы.
Новый владелец здания обязан в течение трёх лет с момента государственной регистрации права собственности провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Эти работы должны включать в себя реставрацию и адаптацию здания для современного использования. Все расходы новый владелец должен нести сам. Стоит заметить, что здание в удручающем состоянии. От него фактически остались лишь несущие стены и крыша. Внутри оно разрушено.
Напомним, ранее администрация Уфы приняла решение о реализации объекта культурного наследия, пребывающего в неудовлетворительном состоянии. Здание, представляющее историческую ценность, выставлено на торги, которые состоятся в декабре 2024 года.
Согласно предоставленной документации, инженерные коммуникации в здании отсутствуют, цоколи деформированы, оконные и дверные проёмы частично разрушены. Площадь объекта составляет 310 квадратных метров, а его кадастровая стоимость оценивается в 3,2 миллиона рублей.