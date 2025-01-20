Уфимский особняк оценили в ₽1 и продали за ₽6,5 млн

Новый владелец здания обязан в течение трёх лет с момента государственной регистрации права собственности провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Эти работы должны включать в себя реставрацию и адаптацию здания для современного использования. Все расходы новый владелец должен нести сам. Стоит заметить, что здание в удручающем состоянии. От него фактически остались лишь несущие стены и крыша. Внутри оно разрушено.