Мэр Уфы лепит снеговиков с глазами

Posted 4 февраля, 06:46
Published 4 февраля, 06:46
Modified 4 февраля, 06:48
Updated 4 февраля, 06:48
На кадрах можно увидеть подобия кота, медвежонка и лошади с мультяшными формами. Судя по фотографиям, они сделаны на участке Уфимского ожерелья под названием «Жемчужина Авроры» в районе улицы Рабкоров.
Судя по реакциям и комментариям пользователей, новые обитатели ожерелья Уфы им понравились.
— Какие чудесные фигуры слепили, — написала Флорида Г.
Также отметим, что некоторые другие подписчики скинули Мавлиеву в комментарии другие «снежные фигуры» — фотографии нечищенных от зимних осадков тротуаров.
— Примите меры, пожалуйста, по ул Губайдуллина (начало от моста, там где заезд на стройку новых домов) нет тротуара. Снег не убирается, машины ставят плотно к дороге, — написала пользовательница с ником Юлия.
— Когда почистят дорогу вдоль домов по адресу Проспект октября 127,129,129/1? Дорога ведет к детским садам 165 и 227. На дороге ледяная колея, машину бросает на пешеходов с детьми, — задалась вопросом Камила.