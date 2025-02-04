mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 06:46

Published 4 февраля, 06:46

Modified 4 февраля, 06:48

Updated 4 февраля, 06:48

Мэр Уфы лепит снеговиков с глазами

Мэр Уфы лепит снеговиков с глазами

4 февраля 2025, 06:46
Фото: Ратмир Мавлиев.
Глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев опубликовал фото причудливых снеговиков с «глазами» в своём Telegram-канале во вторник, 4 февраля.
Фото: Ратмир Мавлиев

На кадрах можно увидеть подобия кота, медвежонка и лошади с мультяшными формами. Судя по фотографиям, они сделаны на участке Уфимского ожерелья под названием «Жемчужина Авроры» в районе улицы Рабкоров.

Судя по реакциям и комментариям пользователей, новые обитатели ожерелья Уфы им понравились.

 — Какие чудесные фигуры слепили, — написала Флорида Г.

Также отметим, что некоторые другие подписчики скинули Мавлиеву в комментарии другие «снежные фигуры» — фотографии нечищенных от зимних осадков тротуаров.

 — Примите меры, пожалуйста, по ул Губайдуллина (начало от моста, там где заезд на стройку новых домов) нет тротуара. Снег не убирается, машины ставят плотно к дороге, — написала пользовательница с ником Юлия.

— Когда почистят дорогу вдоль домов по адресу Проспект октября 127,129,129/1? Дорога ведет к детским садам 165 и 227. На дороге ледяная колея, машину бросает на пешеходов с детьми, — задалась вопросом Камила.

Мавлиев показал свой табель
Узнать подробнее

Напомним, в День студента мэр Уфы показал всем свою зачётную книжку.

Читайте также:
«Когда прекратится издевательство над людьми?!»: уфимцы заваливают мэра жалобамиВетераны станут почетными жителями УфыМавлиев показал свой табель
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Мэр#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Ратмир Мавлиев#Белебей#Мелеуз#Янаул#Жемчужина Авроры#День студента#Снеговики#Рабкоров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика