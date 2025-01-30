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Posted 30 января, 07:21

Published 30 января, 07:21

Modified 30 января, 10:23

Updated 30 января, 10:23

ЭКО в Уфе дает результат только в 20% случаев

ЭКО в Уфе дает результат только в 20% случаев

30 января 2025, 07:21
Фото: 1MI.
Программа ЭКО и криопереноса в Башкирии оказывается успешной в одном случае из пяти, согласно данным Минздрава РБ, опубликованным в четверг, 30 января.

В Башкирии продолжают развитие программы искусственного оплодотворения ЭКО и криопереноса в рамках бесплатного медицинского страхования. В 2024 году в больницы Башкирии обратилось более двух тысяч женщин. На свет появились 455 детей — значит, успешно процедуры искусственного оплодотворения проходят в 20% случаев.

Оплодотворение ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) — это метод, который помогает людям с проблемами зачатия. Процесс выглядит так:

  • Сбор клеток: У женщины в специальные дни менструального цикла собираются яйцеклетки, а у мужчины — сперма.
  • Оплодотворение: Яйцеклетки и сперму помещают в лабораторные условия, где они могут встретиться и произвести эмбрионы.
  • Культивирование эмбрионов: Эмбрионы растут в специальной среде в течение нескольких дней, пока не достигнут нужной стадии развития.
  • Перенос эмбрионов: Один или несколько здоровых эмбрионов переносят обратно в матку женщины, надеясь, что они приживутся и начнётся беременность.
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Ранее Mkset рассказал, что уфимские врачи спали жизнь 750-граммовой новорожденной и ее маме.

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