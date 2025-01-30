ЭКО в Уфе дает результат только в 20% случаев

Posted 30 января, 07:21
Published 30 января, 07:21
Modified 30 января, 10:23
Updated 30 января, 10:23
В Башкирии продолжают развитие программы искусственного оплодотворения ЭКО и криопереноса в рамках бесплатного медицинского страхования. В 2024 году в больницы Башкирии обратилось более двух тысяч женщин. На свет появились 455 детей — значит, успешно процедуры искусственного оплодотворения проходят в 20% случаев.
Оплодотворение ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) — это метод, который помогает людям с проблемами зачатия. Процесс выглядит так: