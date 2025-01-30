Важный экс-чиновник стал замминистром в Башкирии

После увольнения в декабре 2024 года, Октябрьский район возглавил дёмский коллега Антон Тарасов. Интересно, что жители Дёмы не сильно обрадовались предновогодней рокировке. Местные сетовали в социальных сетях, что их район стал тренировочным полигоном для чиновников — как только начинается успешная работа, глав «забирают» на новые должности «повыше», а проблемы района решить не успевают.