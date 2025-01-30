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Posted 30 января, 06:54

Published 30 января, 06:54

Modified 30 января, 07:23

Updated 30 января, 07:23

Важный экс-чиновник стал замминистром в Башкирии

Важный экс-чиновник стал замминистром в Башкирии

30 января 2025, 06:54
Фото: 1MI.
Бывший глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников назначен заместителем министра ЖКХ, выяснил Mkset по информации на сайте ведомства в четверг, 30 января.

Сергей Плотников, резко сложивший полномочия районного главы в преддверии 2025 года, назначен «вторым лицом» в МинЖКХ. Напомним, Плотников в 2016 годом году занял кресло руководителя Дёмского района, а в 2019 году перешел на ту же должность в Октябрьском районе.

Фото: МинЖКХ Башкортостана

После увольнения в декабре 2024 года, Октябрьский район возглавил дёмский коллега Антон Тарасов. Интересно, что жители Дёмы не сильно обрадовались предновогодней рокировке. Местные сетовали в социальных сетях, что их район стал тренировочным полигоном для чиновников — как только начинается успешная работа, глав «забирают» на новые должности «повыше», а проблемы района решить не успевают.

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