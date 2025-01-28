Дюймовочка родилась в Уфе

Posted 28 января, 14:00
Published 28 января, 14:00
Modified 28 января, 18:44
Updated 28 января, 18:44
В горбольницу Салавата обратилась беременная женщина с повышенной температурой тела и сильной болью в грудной клетки, которая не позволяла даже лечь. По результатам ЭКГ в организме пациентки выявили жидкость, которая сдавливала сердце. Женщину экстренно доставили на вертолете в Республиканский кардиоцентр.
Затем врачам-кардиологам и акушерам пришлось собрать целый консилиум, где было принято решение срочно оперировать пациентку. Первыми к операции приступили кардиологи, удалившие лишнюю жидкость из области сердца, а затем медики из перинатального центре помогли 750-граммовой малышке родиться на свет.
В настоящее время башкирская дюймовочка остается в больнице под присмотром врачей. Здоровью ее мамы ничего не угрожает, она ожидает выписки малышки дома с двумя сестренками.