Дюймовочка родилась в Уфе

В горбольницу Салавата обратилась беременная женщина с повышенной температурой тела и сильной болью в грудной клетки, которая не позволяла даже лечь. По результатам ЭКГ в организме пациентки выявили жидкость, которая сдавливала сердце. Женщину экстренно доставили на вертолете в Республиканский кардиоцентр.