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Posted 28 января, 14:00

Published 28 января, 14:00

Modified 28 января, 18:44

Updated 28 января, 18:44

Девочка весом 750 гр чудом родилась в Башкирии

Дюймовочка родилась в Уфе

28 января 2025, 14:00
Фото: tg/Айрат Рахматуллин.

Девочка весом 750 гр чудом родилась в Башкирии

Настоящая дюймовочка родилась и выжила благодаря врачам Республиканских кардиологического и перенатальных центров, сообщил Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин во вторник, 28 января.

В горбольницу Салавата обратилась беременная женщина с повышенной температурой тела и сильной болью в грудной клетки, которая не позволяла даже лечь. По результатам ЭКГ в организме пациентки выявили жидкость, которая сдавливала сердце. Женщину экстренно доставили на вертолете в Республиканский кардиоцентр.

Затем врачам-кардиологам и акушерам пришлось собрать целый консилиум, где было принято решение срочно оперировать пациентку. Первыми к операции приступили кардиологи, удалившие лишнюю жидкость из области сердца, а затем медики из перинатального центре помогли 750-граммовой малышке родиться на свет.

В настоящее время башкирская дюймовочка остается в больнице под присмотром врачей. Здоровью ее мамы ничего не угрожает, она ожидает выписки малышки дома с двумя сестренками.

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Ранее Mkset рассказал, что двое мужчин чудом выжили после пожара на теплотрассе.

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