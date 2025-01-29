Мороз и оттепель накроют Башкирию

В преддверии конца рабочей недели в Башкирии ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Ночью столбики термометров поднимутся до -5…0°С, а днём температура порадует плюсовыми значениями до +2°С. Небольшой ветер будет дуть с юго-запада с порывами до 8 м/с.