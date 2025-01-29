Мороз и оттепель накроют Башкирию

Posted 29 января, 13:06
Published 29 января, 13:06
Modified 29 января, 13:08
Updated 29 января, 13:08
В преддверии конца рабочей недели в Башкирии ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Ночью столбики термометров поднимутся до -5…0°С, а днём температура порадует плюсовыми значениями до +2°С. Небольшой ветер будет дуть с юго-запада с порывами до 8 м/с.
Автомобилистов предупредили об ухудшение видимости на отдельных участках дороги до пары сотен метров, а также об опасности гололедицы на трассе.
В Уфе днём ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега и слабый ветер. Ночью температура воздуха упадет до -4°С, а днём поднимется до +2°С.