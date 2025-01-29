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Posted 29 января, 13:06

Published 29 января, 13:06

Modified 29 января, 13:08

Updated 29 января, 13:08

Мороз и оттепель накроют Башкирию

Мороз и оттепель накроют Башкирию

29 января 2025, 13:06
Фото: 1MI.
Погода в Башкирии устроит настоящие температурные «американские горки» в четверг, 30 января, предупредили метеорологи Госкомитете РБ по ЧС.

В преддверии конца рабочей недели в Башкирии ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Ночью столбики термометров поднимутся до -5…0°С, а днём температура порадует плюсовыми значениями до +2°С. Небольшой ветер будет дуть с юго-запада с порывами до 8 м/с.

Автомобилистов предупредили об ухудшение видимости на отдельных участках дороги до пары сотен метров, а также об опасности гололедицы на трассе.

В Уфе днём ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега и слабый ветер. Ночью температура воздуха упадет до -4°С, а днём поднимется до +2°С.

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Ранее Mkset рассказал, чего жителям Башкирии ожидать от погоды в феврале.

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