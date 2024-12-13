Молодую мать избавили от дермоида в Уфе

Эти опухоли обычно доброкачественные, то есть не раковые, и не распространяются по организму. Однако иногда они могут вызывать дискомфорт или другие проблемы, если начинают расти или давить на соседние ткани. Лечение дермоидов обычно заключается в их хирургическом удалении.