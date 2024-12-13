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Posted 13 декабря, 12:12

Published 13 декабря, 12:12

Modified 13 декабря, 12:14

Updated 13 декабря, 12:14

В Уфе врачи вырезали опухоль у беременной женщины

Молодую мать избавили от дермоида в Уфе

13 декабря 2024, 12:12
Фото: 1MI.

В Уфе врачи вырезали опухоль у беременной женщины

В республиканской клинической больнице им. Куватова хирургии вырезали опухоль в животе беременной женщины, рассказал главврач больницы Мурад Авзалов.

В медучреждение обратилась 20-летняя девушка на 23 недели беременности, страдающая от постоянной рвоты и боли в животе. Врачи нашли опухоль диаметром 15-20 см в брюшной полости девушки, и срочно отправили будущую маму на операцию. После анализа вырезанной опухоли оказалось, что образование — дермоид.

Дермоид — это опухоль, которая может образовываться из клеток, способных превращаться в разные типы тканей, такие как волосы, кожа, жир и даже зубы. Чаще всего дермоиды встречаются у женщин в яичниках,

Эти опухоли обычно доброкачественные, то есть не раковые, и не распространяются по организму. Однако иногда они могут вызывать дискомфорт или другие проблемы, если начинают расти или давить на соседние ткани. Лечение дермоидов обычно заключается в их хирургическом удалении.

Послеоперационный период девушки прошел без осложнений, будущую маму выписали из больницы, а здоровье ее ребенка ничего не угрожает.

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