Молодую мать избавили от дермоида в Уфе

Posted 13 декабря, 12:12
Published 13 декабря, 12:12
Modified 13 декабря, 12:14
Updated 13 декабря, 12:14
В медучреждение обратилась 20-летняя девушка на 23 недели беременности, страдающая от постоянной рвоты и боли в животе. Врачи нашли опухоль диаметром 15-20 см в брюшной полости девушки, и срочно отправили будущую маму на операцию. После анализа вырезанной опухоли оказалось, что образование — дермоид.
Дермоид — это опухоль, которая может образовываться из клеток, способных превращаться в разные типы тканей, такие как волосы, кожа, жир и даже зубы. Чаще всего дермоиды встречаются у женщин в яичниках,
Эти опухоли обычно доброкачественные, то есть не раковые, и не распространяются по организму. Однако иногда они могут вызывать дискомфорт или другие проблемы, если начинают расти или давить на соседние ткани. Лечение дермоидов обычно заключается в их хирургическом удалении.
Послеоперационный период девушки прошел без осложнений, будущую маму выписали из больницы, а здоровье ее ребенка ничего не угрожает.
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