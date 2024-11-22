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Posted 22 ноября, 06:20

Published 22 ноября, 06:20

Modified 22 ноября, 07:02

Updated 22 ноября, 07:02

В Башкирии женщины встали в очередь за детьми

ЭКО в Башкирии творит чудеса: женщины встали в очередь за детьми

22 ноября 2024, 06:20
Фото: 1MI.

В Башкирии женщины встали в очередь за детьми

С начала 2024 года в Башкоркорстане уже проведено 1849 процедур ЭКО, сообщает Минздрав Республики в пятницу, 22 ноября.

В Башкортостане экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) становится все более популярным. Эта процедура помогает многим женщинам, сталкивающимся с проблемами бесплодия, и с 2013 года она доступна бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

К сожалению, у более чем двух третей женщин, которые не могут забеременеть, причина кроется в гормональных нарушениях или воспалениях. Поэтому для достижения результата может потребоваться несколько попыток, что приводит к увеличению очередей.

В 2023 году в Республиканском медико-генетическом центре открылся дневной стационар, который помогает женщинам подготовиться к ЭКО. Этот центр уже год работает и показывает отличные результаты.

Фото: https://t.me/minzdravrb
По словам заместителя министра здравоохранения РБ Татьяны Саубановой, более 500 женщин прошли обследование и лечение в этом центре, и каждая четвертая смогла забеременеть без дополнительных процедур. Это стало возможным благодаря внимательному обследованию и лечению причин бесплодия. Дневной стационар предлагает целый комплекс терапии, что помогает устранить препятствия на пути к желаемой беременности.
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