В Башкирии сгорел жилец санатория

Posted 24 января, 10:52
Published 24 января, 10:52
Modified 24 января, 10:54
Updated 24 января, 10:54
Огонь охватил частную квартиру в селе санаторий Юматово Уфимского района Башкирии. Точное время и дату возникновения пожара в оперативной службе не сообщают. Известно, что пламя охватило двухкомнатную квартиру. Огонь не только уничтожил мебель и помещение, но и у унёс жизнь человека. Спасатели обнаружили на месте возгорания труп одного из жильцов квартиры, 62-летнего мужчины. Еще один человек, 72-летний мужчина, пострадал. Его с ожогами срочно отправили в ближайшую больницу для оказания экстренной медицинской помощи.
— На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, — сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.
Экспертам предстоит выяснить причину возгорания. Судя по снимкам с места происшествия, пламя занялось в кухне и позже распространилось на остальное бедное жилище.
Напомним, ранее стало известно об атаке Уфы беспилотниками и попытке сбить дрон стрельбой. Официального подтверждения сообщения об атаке дронами Уфы от компетентных ведомств пока не поступало.