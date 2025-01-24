В Башкирии сгорел жилец санатория

Огонь охватил частную квартиру в селе санаторий Юматово Уфимского района Башкирии. Точное время и дату возникновения пожара в оперативной службе не сообщают. Известно, что пламя охватило двухкомнатную квартиру. Огонь не только уничтожил мебель и помещение, но и у унёс жизнь человека. Спасатели обнаружили на месте возгорания труп одного из жильцов квартиры, 62-летнего мужчины. Еще один человек, 72-летний мужчина, пострадал. Его с ожогами срочно отправили в ближайшую больницу для оказания экстренной медицинской помощи.