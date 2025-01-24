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Posted 24 января, 10:52

Published 24 января, 10:52

Modified 24 января, 10:54

Updated 24 января, 10:54

В Башкирии сгорел жилец санатория

В Башкирии сгорел жилец санатория

24 января 2025, 10:52
Фото: МЧС Республики Башкортостан.
В результате возгорания один человек погиб и ещё один экстренно госпитализирован в больницу, сообщает в пятницу, 24 января, МЧС Республики Башкортостан.

Огонь охватил частную квартиру в селе санаторий Юматово Уфимского района Башкирии. Точное время и дату возникновения пожара в оперативной службе не сообщают. Известно, что пламя охватило двухкомнатную квартиру. Огонь не только уничтожил мебель и помещение, но и у унёс жизнь человека. Спасатели обнаружили на месте возгорания труп одного из жильцов квартиры, 62-летнего мужчины. Еще один человек, 72-летний мужчина, пострадал. Его с ожогами срочно отправили в ближайшую больницу для оказания экстренной медицинской помощи.

— На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, — сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.

Экспертам предстоит выяснить причину возгорания. Судя по снимкам с места происшествия, пламя занялось в кухне и позже распространилось на остальное бедное жилище.

Фото: МЧС Республики Башкортостан
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Напомним, ранее стало известно об атаке Уфы беспилотниками и попытке сбить дрон стрельбой. Официального подтверждения сообщения об атаке дронами Уфы от компетентных ведомств пока не поступало.

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