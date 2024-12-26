В Уфе на руках вынесли кота из горящего дома

Posted 26 декабря, 10:26
Published 26 декабря, 10:26
Modified 26 декабря, 10:56
Updated 26 декабря, 10:56
В Уфе в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Сагита Агиша рано утром вспыхнул сильный пожар. Огонь, разгоревшийся в коридоре квартиры на пятом этаже, вызвал серьезную панику среди местных жителей. По итогу, на место событий прибыли сотрудники МЧС, которые смогли быстро потушить пламя.
Как стало известно, никто из жильцов не пострадал, однако десять человек были эвакуированы из-за задымления. А самым важным героем этого происшествия стал кот, которого пожарные спасли из горящей квартиры. Милого усатого-полосатого с огромными с глазами спасатели вынесли на руках. Судя по кадрам с места событий, котик не на шутку испугался.
Как ранее сообщал Mkset, несчастный случай в Башкортостане обернулся серьезными ожогами для 16-летнего юноши, проводившего сварочные работы.