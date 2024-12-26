В Уфе на руках вынесли кота из горящего дома

Как стало известно, никто из жильцов не пострадал, однако десять человек были эвакуированы из-за задымления. А самым важным героем этого происшествия стал кот, которого пожарные спасли из горящей квартиры. Милого усатого-полосатого с огромными с глазами спасатели вынесли на руках. Судя по кадрам с места событий, котик не на шутку испугался.