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Posted 23 января, 11:54

Published 23 января, 11:54

Modified 23 января, 11:56

Updated 23 января, 11:56

«Башкортостан» приватизируют власти Уфы

«Башкортостан» пустят с молотка в Уфе

23 января 2025, 11:54
Фото: vk.com/vk_bvkexpo.

«Башкортостан» приватизируют власти Уфы

Городская администрация намерена продать контрольный пакет акций предприятия, сообщает в четверг, 23 января, пресс-служба мэрии Уфы.

АО Выставочный комплекс «Башкортостан» пройдет процесс приватизации в 2025 году. Как сообщает мэрия Уфы, городские власти намерены отдать в частные руки. На торги уйдет контрольный пакет акций — 35 750 штук, или 50,998573% от общего количества. Стоимость акций АО «Башкортостан» не называется, так как она еще не названа. Цена контрольного пакета акций будет определена специалистами при подготовке к запуску аукциона.

Власти Уфы считают, что лот заинтересует бизнесменов сферы управлением недвижимости. Объяснение просто: АО Выставочный комплекс «Башкортостан» принадлежит контроль над строениями «Уфа-Экспо».

«Уфа-Экспо» — многофункциональный выставочный комплекс, на территории которого традиционно проходят наиболее авторитетные промышленные и технологические выставки, общественные форумы и конгрессные мероприятия различного масштаба и формата.

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Напомним, исторический особняк в Уфе выставили на торги с начальной стоимостью ₽1.

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