«Башкортостан» пустят с молотка в Уфе

Posted 23 января, 11:54
Published 23 января, 11:54
Modified 23 января, 11:56
Updated 23 января, 11:56
АО Выставочный комплекс «Башкортостан» пройдет процесс приватизации в 2025 году. Как сообщает мэрия Уфы, городские власти намерены отдать в частные руки. На торги уйдет контрольный пакет акций — 35 750 штук, или 50,998573% от общего количества. Стоимость акций АО «Башкортостан» не называется, так как она еще не названа. Цена контрольного пакета акций будет определена специалистами при подготовке к запуску аукциона.
Власти Уфы считают, что лот заинтересует бизнесменов сферы управлением недвижимости. Объяснение просто: АО Выставочный комплекс «Башкортостан» принадлежит контроль над строениями «Уфа-Экспо».
«Уфа-Экспо» — многофункциональный выставочный комплекс, на территории которого традиционно проходят наиболее авторитетные промышленные и технологические выставки, общественные форумы и конгрессные мероприятия различного масштаба и формата.