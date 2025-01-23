«Башкортостан» пустят с молотка в Уфе

АО Выставочный комплекс «Башкортостан» пройдет процесс приватизации в 2025 году. Как сообщает мэрия Уфы, городские власти намерены отдать в частные руки. На торги уйдет контрольный пакет акций — 35 750 штук, или 50,998573% от общего количества. Стоимость акций АО «Башкортостан» не называется, так как она еще не названа. Цена контрольного пакета акций будет определена специалистами при подготовке к запуску аукциона.