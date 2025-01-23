Цены растут, а зарплаты нет — причины назвали в Центробанке России

Инфляция — это процесс, при котором деньги теряют свою ценность, что ведет к росту цен на товары и услуги. В результате, на одну и ту же сумму денег можно приобрести меньше товаров и услуг, чем раньше. Это происходит из-за увеличения количества денег в обращении, которое не подкреплено реальными товарами и услугами.