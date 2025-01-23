Цены растут, а зарплаты нет — причины назвали в Центробанке России

Posted 23 января, 11:01
Published 23 января, 11:01
Modified 23 января, 11:04
Updated 23 января, 11:04
В декабре 2024 года инфляция в Республике Башкортостан достигла 8,9%, что на 0,7% больше, чем в прошлом ноябре. Рост инфляции связан с дефицитом товаров, увеличением издержек производителей и поставщиков, а также с ослаблением рубля прошлой осенью, указано в сообщении отделения Центробанка РФ по Башкирии.
В сегменте продовольственных товаров подорожали молочные и кисломолочные продукты, мясная продукция — говядина и индейка. Производители продолжают увеличивать цены, чтобы компенсировать свои возросшие расходы. В конце осени рубль ослабил свои позиции к основным мировым валютам, это вызвало подъем цен на новые иностранные автомобили.
В то же время, темпы роста цен на услуги в декабре 2024 года снизились. Это связано с изменением стоимости посещения детских садов и обслуживания автомобилей. В декабре 2023 года указанные услуги подорожали, тогда как в прошлом декабре такого роста не наблюдалось.
— В Приволжском федеральном округе инфляция составила 9,5%, как и в среднем по стране. По прогнозам Банка России, благодаря денежно-кредитной политике инфляция снизится до целевого уровня в 4% к 2026 году, — отметили в ведомстве.
Инфляция — это процесс, при котором деньги теряют свою ценность, что ведет к росту цен на товары и услуги. В результате, на одну и ту же сумму денег можно приобрести меньше товаров и услуг, чем раньше. Это происходит из-за увеличения количества денег в обращении, которое не подкреплено реальными товарами и услугами.
Инфляция может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для экономики и населения. Она может стимулировать производство, привлекать инвестиции и способствовать экономическому росту, но может также снизить покупательную способность населения, увеличить социальную напряжённость и другие негативные эффекты.
Для оценки уровня инфляции используются индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс цен производителей (ИЦП). Центральный банк страны может использовать инструменты денежно-кредитной политики для регулирования уровня инфляции и поддержания стабильности цен.