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Posted 23 января, 11:06

Published 23 января, 11:06

Modified 23 января, 11:15

Updated 23 января, 11:15

Рейс на Иркутск застрял в Уфе

Самолёт на Байкал развернули в Уфе

23 января 2025, 11:06
Фото: 1MI.

Рейс на Иркутск застрял в Уфе

Во время подготовки к полёту экипаж рейса авиакомпании «Сибирь» столкнулся с проблемами, сообщает в четверг, 23 января, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Прервать взлёт пришлось командиру воздушного судна рейса «Уфа — Иркутск», который взлетал из Башкирии днем в среду, 22 января. В 13:20 мск экипаж доложил в диспетчерскую аэропорта, что «Боинг-738» авиакомпании «Сибирь» не сможет взлететь в положенное время. Командир воздушного судна запросил освобождение взлетно-посадочной полосы для новой попытки вылететь из Уфы в Иркутск. В 13:31 мск самолёт всё же смогли поднять в небо. Причина задержки взлёта в сообщении «АвиаИнцидента» не раскрывается.

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Напомним, ранее уфимский рейс на подлёте к аэропорту заметил на радаре РЛС десяток НЛО — фантомных меток воздушного транспорта.

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