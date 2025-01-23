Самолёт на Байкал развернули в Уфе

Прервать взлёт пришлось командиру воздушного судна рейса «Уфа — Иркутск», который взлетал из Башкирии днем в среду, 22 января. В 13:20 мск экипаж доложил в диспетчерскую аэропорта, что «Боинг-738» авиакомпании «Сибирь» не сможет взлететь в положенное время. Командир воздушного судна запросил освобождение взлетно-посадочной полосы для новой попытки вылететь из Уфы в Иркутск. В 13:31 мск самолёт всё же смогли поднять в небо. Причина задержки взлёта в сообщении «АвиаИнцидента» не раскрывается.