Пик гриппа ждут в феврале в Башкирии

Posted 23 января, 10:46
Published 23 января, 10:46
Modified 23 января, 10:49
Updated 23 января, 10:49
В Башкортостане ожидается пик заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) к концу февраля 2025 года, сообщила в эфире Центра управления республикой (ЦУР) заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Елена Галимулина.
По её словам, в январе наблюдается рост заболеваемости на 25–30%. Чаще всего болеют взрослые, но половина от общего числа заболевших — дети. На данный момент более 13 тысяч взрослых пациентов находятся на амбулаторном лечении с симптомами ОРВИ.
Елена Галимулина отметила, что вакцинация остаётся наиболее эффективным способом профилактики гриппа. По последним данным регионального Роспотребнадзора, вакцинацию в Башкирии в сезон 2024/25 прошли только 52,3% населения. Эти сведения санитарные врачи распространяли в ноябре 2024 года.
В связи с увеличением числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ, власти региона активизировали профилактические мероприятия. В медицинских учреждениях организованы дополнительные вакцинационные пункты, что позволит большему числу граждан получить прививку. В текущем сезоне вакцинация особенно важна, учитывая растущую заболеваемость.
Елена Галимулина также подчеркнула важность соблюдения мер индивидуальной профилактики. Граждан призывают носить маски в общественных местах, часто мыть руки и избегать скоплений людей. Эти меры помогут минимизировать риск заражения в условиях эпидемии.
Кроме того, в Башкирии началась информационная кампания о важности вакцинации и симптомах ОРВИ. Специалисты рекомендуют родителям следить за состоянием детей и обращать внимание на первые признаки заболевания, чтобы избежать осложнений.
Ожидается, что к концу февраля пиковые нагрузки на медицинскую систему увеличатся, поэтому готовность медиков и общественности в этот период имеет решающее значение для снижения темпов распространения инфекций.