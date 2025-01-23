Пик гриппа ждут в феврале в Башкирии

По её словам, в январе наблюдается рост заболеваемости на 25–30%. Чаще всего болеют взрослые, но половина от общего числа заболевших — дети. На данный момент более 13 тысяч взрослых пациентов находятся на амбулаторном лечении с симптомами ОРВИ.