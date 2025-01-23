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Posted 23 января, 11:29

Published 23 января, 11:29

Modified 23 января, 11:29

Updated 23 января, 11:29

Башкирское барбекю шокировало соцсети

Башкирское барбекю шокировало соцсети

23 января 2025, 11:29
Фото: vk.com/marketingireklama.
Пользователи «ВКонтакте» раскритиковали черный юмор дизайнера товара в четверг, 23 января.

Критике и осмеянию подвергся один из главных компонентов удачной вылазки на шашлыки — пакет угля. Изображение произведенного в Башкирии товара автор поста охарактеризовал так: «Найден, пожалуй, самый пугающий дизайн упаковки для угля. Чем дольше всматриваешься, тем страшнее становится».

На пачке шашлычного топлива изображен незатейливый сюжет. Знаменитый по советскому мультику Винни-Пух с мрачным прищуром жарит мясо на шампуре. Как несложно догадаться по изображению кусков будущего барбекю, на мангал попала свинина. И тут пользователей соцсетей уже было не остановить:

— Пятачок под коньячок
— Вы думаете, он съел своего лучшего друга?
— Думаете, зря он про ружьё спрашивал?
— Нет теперь здесь Пятачка.
Нет и ослика Иа.
Нора Кролика пуста.
От Совы уж след простыл.
По округе лишь летают перья-пух.
И весьма доволен Винни-Пух.

Впрочем, есть и объективная критика дизайнера. Так, пользователи сообщества маркетологов считают, что за такую упаковку производителю из Башкирии может грозить миллионный иск от «Союзмультфильма» — за использование персонажа.

Алладин добавил работы ГАИ Башкирии
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