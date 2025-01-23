Башкирское барбекю шокировало соцсети

На пачке шашлычного топлива изображен незатейливый сюжет. Знаменитый по советскому мультику Винни-Пух с мрачным прищуром жарит мясо на шампуре. Как несложно догадаться по изображению кусков будущего барбекю, на мангал попала свинина. И тут пользователей соцсетей уже было не остановить: