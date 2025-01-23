Башкирское барбекю шокировало соцсети

Posted 23 января, 11:29
Published 23 января, 11:29
Modified 23 января, 11:29
Updated 23 января, 11:29
Критике и осмеянию подвергся один из главных компонентов удачной вылазки на шашлыки — пакет угля. Изображение произведенного в Башкирии товара автор поста охарактеризовал так: «Найден, пожалуй, самый пугающий дизайн упаковки для угля. Чем дольше всматриваешься, тем страшнее становится».
На пачке шашлычного топлива изображен незатейливый сюжет. Знаменитый по советскому мультику Винни-Пух с мрачным прищуром жарит мясо на шампуре. Как несложно догадаться по изображению кусков будущего барбекю, на мангал попала свинина. И тут пользователей соцсетей уже было не остановить:
— Пятачок под коньячок
— Вы думаете, он съел своего лучшего друга?
— Думаете, зря он про ружьё спрашивал?
— Нет теперь здесь Пятачка.
Нет и ослика Иа.
Нора Кролика пуста.
От Совы уж след простыл.
По округе лишь летают перья-пух.
И весьма доволен Винни-Пух.
Впрочем, есть и объективная критика дизайнера. Так, пользователи сообщества маркетологов считают, что за такую упаковку производителю из Башкирии может грозить миллионный иск от «Союзмультфильма» — за использование персонажа.