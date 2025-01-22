Семья лишилась квартиры из-за долга по капремонту

Арест на жилое помещение влечёт за собой серьёзные ограничения и последствия для его владельца. Должник не сможет продать, подарить или сдать помещение в аренду. Если задолженность не будет погашена, то жильё может быть выставлено на торги для удовлетворения требований истца. Обычно такие лоты уходят с онлайн-торгов быстро и по бросовой цене. Так что у должника есть все шансы навсегда попрощаться с квадратными метрами в «хрущевке».