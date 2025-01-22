Семья лишилась квартиры из-за долга по капремонту

Posted 22 января, 19:07
Published 22 января, 19:07
Modified 22 января, 19:10
Updated 22 января, 19:10
В связи с задолженностью по оплате взносов на капитальный ремонт, судебные приставы наложили арест на жилое помещение. Квартира находится в старой «хрущевке» в Стерлитамаке, на Фестивальной, 7а. Сумма задолженности составляет 31 000 рублей, сообщает Фонд капитального ремонта Республики Башкортостан. Метраж, число комнат и количество жильцов в Фонде капремонта Башкирии не уточняют.
Арест на жилое помещение влечёт за собой серьёзные ограничения и последствия для его владельца. Должник не сможет продать, подарить или сдать помещение в аренду. Если задолженность не будет погашена, то жильё может быть выставлено на торги для удовлетворения требований истца. Обычно такие лоты уходят с онлайн-торгов быстро и по бросовой цене. Так что у должника есть все шансы навсегда попрощаться с квадратными метрами в «хрущевке».
Кроме того, в период ареста могут накапливаться штрафы и пени, что увеличивает общую сумму задолженности.