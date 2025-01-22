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Posted 22 января, 19:00

Published 22 января, 19:00

Modified 22 января, 19:16

Updated 22 января, 19:16

Сегодня в Уфе: рейды ГАИ, кадровый бардак и аллея раздора

Сегодня в Уфе: рейды ГАИ, кадровый бардак и аллея раздора

22 января 2025, 19:00
Фото: Город Уфа / Telegram.
Сюжет
Экология
Ежедневный дайджест новостей Уфы и всё, что нужно знать на сегодня, 23 января.

Погода в Уфе

В четверг, 23 января, «Башгидрометцентр» прогнозирует на территории Башкирии умеренный ветер юго-западного и южного направлений, а также переменную облачность без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -22°C… -27°C, а местами и до -32°C. Днём потеплеет лишь до -12°C… -17°C.

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Отключения воды в Уфе

На среду, 22 января, в расписании «Уфаводоканала» не значится перекрытий водопровода по каким-либо адресам.

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Перекрытия улиц в Уфе

До 1 апреля власти закрыли участок проспекта Салавата Юлаева протяжённостью 200 м — крайне правую полосу перед съездом №10 в створе улицы Галле.

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Рейды ГАИ

В четверг, 23 января, на территории Башкирии пройдут массовые проверки ГАИ. Ориентироваться инспекторы будут на профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров на городском транспорте.

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«Черная зима» обойдет Башкирию
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Мощное арктическое вторжение

«Чёрная зима» в этом году обойдёт Башкортостан. Так, жители Урала столкнулись с грозой, ледяным дождем и ветром с порывами до 27 м/с, сопровождающимся пургой. Шторм продолжит накрывать Юг Сибири — синоптики рекомендуют остаться и воздержаться от поездок, так как в южные регионы придет ветер с порывами до 25 м/с.

Ненастная погода чудом не проникла в Башкирию. Регион всё же столкнулся с температурными качелями в январе, однако «американских горок» погода не устраивала. В регионе сохраняется стабильный «минус», осадки выпадают согласно уровню норму, ветер местами усиливается, однако статус «штормового» не получает.

Скандальная аллея бойцов СВО получила границы в Уфе
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Скандальная аллея

Споры из-за «Аллеи возвращения домой» в честь участников СВО подходят к развязке. Накануне стало известно, что прогулочная зона получила чёткие границы.

Аллея в честь бойцов СВО была заложена ещё осенью 2022 года. Как тогда отмечал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, аллея имеет глубокой символическое значение: «Чтобы все те, кто уехал защищать Родину, обязательно вернулись живыми и здоровыми».

Однако спустя всего два года — в сентябре 2024 — вокруг аллеи развернулся скандал. Дело в том, что на территории памятного места начали вырубать деревья для строительства нового бизнес-центра и парковки к нему. После массовых возмущений граждан чиновники поспешили заверить, что деревья не вырубили, а перенесли — чтобы не повредить во время строительства.

Теперь же семь тысяч квадратных метров зеленой зоны на бумагах ограничены улицами Малой Тихорецкой, Николая Ковалева и Вишерской.

Нагоняй Минкульту

Министр культуры Башкортостана получил представление от прокуратуры за назначения на должности некомпетентных людей.

Например, филармонию Нефтекамска возглавил человек, не имеющий необходимого пятилетнего опыта и рекомендаций комиссии. Осенью 2023 года и. о. главы Дома дружбы народов Башкортостана допустили к работе с такими же нарушениями. Примечательно, что зимой того же года кандидату запретили участие в конкурсе на должность руководителя из-за отсутствия необходимой квалификации.

Кроме «серых» назначений, в прокуратуре заметили, что Государственный академический русский драматический театр с 2021 года остается без руководителя. Дело в том, что в Минкульте по неизвестным причинам проведения конкурса оттягивали.

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