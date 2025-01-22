«Зловонное болото»: как выглядит самый жуткий подъезд Уфы

Posted 22 января, 14:52
Published 22 января, 14:52
Modified 22 января, 14:54
Updated 22 января, 14:54
Таящая ужасы девятиэтажка была достроена в 1975 году. По данным с ресурсов МинЖКХ, в последний раз ремонт там проводился в 2015 году — работы затронули фундамент и фасад дома.
А вот о ремонте систем отопления и водоснабжения информацией ведомство не располагает. Как утверждают жильцы, причина тому очень проста — коммуникации в здании действительно ни разу не ремонтировали. Убедиться в этом можно и воочию — в подвале стоит невыносимая вонь, а все трубы в доме проржавели.
— Трубы нуждаются в капитальном ремонте. К сожалению, фонд капитального ремонта (он, согласно данным МинЖКХ, находится счёте регоператора, — примечание Mkset) на наши запросы не отвечает, — рассказал Эдгар Ильясов, председатель совета дома.
Общественники и многие жильцы уже бьют тревогу — по их словам, коммуникации пришли в аварийное состояние и в любой момент могут быть прорваны. При этом власти износ систем водоснабжения оценивает лишь в 20-25%.
«Народный фронт» рассказал Mkset, что активисты отправили обращения в МинЖКХ и к региональному оператору, а также Госжилнадзор Башкортостана.