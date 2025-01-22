«Зловонное болото»: как выглядит самый жуткий подъезд Уфы

А вот о ремонте систем отопления и водоснабжения информацией ведомство не располагает. Как утверждают жильцы, причина тому очень проста — коммуникации в здании действительно ни разу не ремонтировали. Убедиться в этом можно и воочию — в подвале стоит невыносимая вонь, а все трубы в доме проржавели.