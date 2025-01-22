«Зловонное болото»: как выглядит самый жуткий подъезд Уфы

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Posted 22 января, 14:52

Published 22 января, 14:52

Modified 22 января, 14:54

Updated 22 января, 14:54

Дом по Аксакова, 7 в Уфе

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22 января 2025, 14:52
Фото: Андрей Олегович. 2GIS. Дом по Аксакова, 7 в Уфе

В центре Уфе 50 лет не ремонтировали подвал дома

Внешний вид уфимской «брежневки» по Аксакова, 7 едва ли намекает на то, что творится в его стенах — о плачевном состоянии «дома-монстра», расположившегося в самом сердце башкирской столице, Mkset побеседовал с его жильцами и активистами в среду, 22 января.

Таящая ужасы девятиэтажка была достроена в 1975 году. По данным с ресурсов МинЖКХ, в последний раз ремонт там проводился в 2015 году — работы затронули фундамент и фасад дома.

А вот о ремонте систем отопления и водоснабжения информацией ведомство не располагает. Как утверждают жильцы, причина тому очень проста — коммуникации в здании действительно ни разу не ремонтировали. Убедиться в этом можно и воочию — в подвале стоит невыносимая вонь, а все трубы в доме проржавели.

— Трубы нуждаются в капитальном ремонте. К сожалению, фонд капитального ремонта (он, согласно данным МинЖКХ, находится счёте регоператора, — примечание Mkset) на наши запросы не отвечает, — рассказал Эдгар Ильясов, председатель совета дома.

Общественники и многие жильцы уже бьют тревогу — по их словам, коммуникации пришли в аварийное состояние и в любой момент могут быть прорваны. При этом власти износ систем водоснабжения оценивает лишь в 20-25%.

«Народный фронт» рассказал Mkset, что активисты отправили обращения в МинЖКХ и к региональному оператору, а также Госжилнадзор Башкортостана.

Видео: Андрей Олегович. 2GIS. Дом по Аксакова, 7 в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что антимонопольная служба потребовала снизить тарифы ЖКХ в Башкирии.

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