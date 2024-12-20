В Башкирии запретили шашлыки на Новый год

Особые правила безопасности будут действовать в республике в период Новогодних праздников. С 27 по 9 декабря в Башкирии под запретом окажется любое разведение открытого огня. Шашлыки тоже попадают под запрет — жарить, их всё-таки можно, но исключительно в специально оборудованных мангалах.