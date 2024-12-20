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Posted 20 декабря, 14:40

Published 20 декабря, 14:40

Modified 20 декабря, 14:42

Updated 20 декабря, 14:42

Особый противопожарный режим установят в Башкирии на время праздников

В Башкирии запретили шашлыки на Новый год

20 декабря 2024, 14:40

Особый противопожарный режим установят в Башкирии на время праздников

Противопожарный режим будет действовать в Башкирии с 27 декабря по 9 января, сообщили в региональном МЧС в пятницу, 20 декабря.

Особые правила безопасности будут действовать в республике в период Новогодних праздников. С 27 по 9 декабря в Башкирии под запретом окажется любое разведение открытого огня. Шашлыки тоже попадают под запрет — жарить, их всё-таки можно, но исключительно в специально оборудованных мангалах.

Пиротехника с первого по третий класс — фейерверки и петарды — тоже попадают в стоп-лист. Яркие взрывы можно организовывать только на специальных площадках.

Напомним, гражданам, нарушившим особый противопожарный режим, придется заплатить ₽10-20 тыс штрафа. А если нарушение привело к пожару — ₽40-50 тыс.

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