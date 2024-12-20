В Башкирии запретили шашлыки на Новый год

Posted 20 декабря, 14:40
Published 20 декабря, 14:40
Modified 20 декабря, 14:42
Updated 20 декабря, 14:42
Особые правила безопасности будут действовать в республике в период Новогодних праздников. С 27 по 9 декабря в Башкирии под запретом окажется любое разведение открытого огня. Шашлыки тоже попадают под запрет — жарить, их всё-таки можно, но исключительно в специально оборудованных мангалах.
Пиротехника с первого по третий класс — фейерверки и петарды — тоже попадают в стоп-лист. Яркие взрывы можно организовывать только на специальных площадках.
Напомним, гражданам, нарушившим особый противопожарный режим, придется заплатить ₽10-20 тыс штрафа. А если нарушение привело к пожару — ₽40-50 тыс.