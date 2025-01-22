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Posted 22 января, 10:47

Published 22 января, 10:47

Modified 22 января, 10:49

Updated 22 января, 10:49

Алладин добавил работы ГАИ Башкирии

Алладин добавил работы ГАИ Башкирии

22 января 2025, 10:47
Фото: tg/Руслан Ракета Каримов.
Начинающий уфимский блогер Руслан Ракета в среду, 22 января, опубликовал в сети кадры необычного развлечения — катание на «ковре-самолете» прицеленного к бамперу авто.

Блогер поделился бэкстейджем съемок ролика для своих соцсетей. Компания друзей соорудила необычный реквизит — бабушкин ковер с подложкой из линолеума тросами присоединили к автомобилю и отправились в «полет».

Видео: tg/Руслан Ракета Каримов.

На блогерских кадрах видно, как троица друзей со смехом довольно «путешествует» на привязанном к «Гранте» ковре по заснеженному полю Башкирии. При этом госномера на «тягаче» не скрыты. Это значит, что видеоролик может заинтересовать не только пользователей соцсетей, но и сотрудников ГАИ.

— Всё действия совершены вне дорог общего пользования, в поле, — комментирует сам блогер необычное использование авто.

Тем не менее в ПДД разрешения на нарушения правил перевозки «вне дорог общего пользования» нет. Водителю за такие покатушки грозит штраф в размере ₽1000, а пассажиру придется выложить ₽800 за нарушение.

Водитель «ватрушки» угробил пассажира
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Ранее Mkset рассказал, как катание на привязанной к «авто» ватрушке закончилась смертью 19-летнего парня.

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