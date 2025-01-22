Алладин добавил работы ГАИ Башкирии

На блогерских кадрах видно, как троица друзей со смехом довольно «путешествует» на привязанном к «Гранте» ковре по заснеженному полю Башкирии. При этом госномера на «тягаче» не скрыты. Это значит, что видеоролик может заинтересовать не только пользователей соцсетей, но и сотрудников ГАИ.