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Posted 30 декабря, 10:12

Published 30 декабря, 10:12

Modified 30 декабря, 10:27

Updated 30 декабря, 10:27

На СВО погиб уроженец Учалов

Моргена похоронили в Башкирии

30 декабря 2024, 10:12
Фото: 1MI.

На СВО погиб уроженец Учалов

В зоне проведения спецоперации получил смертельное ранение 30-летний уроженец Учалов Владислав Решетников, сообщает городская администрация в понедельник, 30 декабря.

Похороны бойца с позывным Морген состоялись в его родном городе 25 декабря. На митинге присутствовали близкие погибшего бойца, его учителя, одноклассники, а также другие жители города, в том числе чиновники и ветераны боевых действий.

Некролог гласит, что Решетников обучался в учалинской школе №2, позже закончил местный горно-металлический техникум. В 2014–2015 годах проходил срочную службу. Контракт с Минобороны РФ подписал спустя почти десять лет, в сентябре 2024 года. Когда погиб военнослужащий — не уточняется.

Фото: Учалинский район Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что следственные органы проверяют причастность башкортостанского депутата Алексея Локотченко к хищениям гуманитарной помощи, предназначавшейся бойцам СВО.

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