Моргена похоронили в Башкирии

Некролог гласит, что Решетников обучался в учалинской школе №2, позже закончил местный горно-металлический техникум. В 2014–2015 годах проходил срочную службу. Контракт с Минобороны РФ подписал спустя почти десять лет, в сентябре 2024 года. Когда погиб военнослужащий — не уточняется.