Моргена похоронили в Башкирии

Posted 30 декабря, 10:12
Published 30 декабря, 10:12
Modified 30 декабря, 10:27
Updated 30 декабря, 10:27
Похороны бойца с позывным Морген состоялись в его родном городе 25 декабря. На митинге присутствовали близкие погибшего бойца, его учителя, одноклассники, а также другие жители города, в том числе чиновники и ветераны боевых действий.
Некролог гласит, что Решетников обучался в учалинской школе №2, позже закончил местный горно-металлический техникум. В 2014–2015 годах проходил срочную службу. Контракт с Минобороны РФ подписал спустя почти десять лет, в сентябре 2024 года. Когда погиб военнослужащий — не уточняется.
Ранее Mkset сообщал о том, что следственные органы проверяют причастность башкортостанского депутата Алексея Локотченко к хищениям гуманитарной помощи, предназначавшейся бойцам СВО.