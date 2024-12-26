Командир взвода батальона Шаймуратова погиб на СВО

Posted 26 декабря, 14:25
Published 26 декабря, 14:25
Modified 26 декабря, 19:12
Updated 26 декабря, 19:12
Памятник был установлен на фасаде дома, где в мирное время проживал военнослужащий. В день открытия прошла также церемония возложения цветов к мемориалу.
Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов у себя на ресурсах опубликовал некролог бойцу. Пост гласит, что сердце военнослужащего перестало биться в сентябре 2023 года при выполнении боевой задачи. На тот момент ему был 41 год.
Боец является уроженцем деревни Бильгиш Аскинского района Башкирии, там он закончил местную школу, после чего продолжил обучение в Уфимском профессиональном лицее №64. Окончив училище, прошёл срочную службу. После армии служил полицейским, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.
В июне 2022 года вступил в батальон Шаймуратова, где руководил штурмовым отрядом. Во время службы уже был на волоске от гибели — в марте 2023 года боец получил ранение, однако после восстановления вернулся в зону боевых действий.
Уфимца посмертно наградили орденами Мужества и Минигали Шаймуратова.