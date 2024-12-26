Башкирский металлург погиб на СВО

Posted 26 декабря, 20:27
Published 26 декабря, 20:27
Modified 26 декабря, 22:21
Updated 26 декабря, 22:21
Сердце военнослужащего перестало биться в ноябре 2024 года. На момент гибели ему было 38 лет.
Байрамов родился в Белорецке, там же закончил гимназию №18. После школы отучился в неназванном профлицее. Уже на «срочке» подписал первый контракт с Минобороны, служить его отправили в Чечню, где он участвовал в боях.
В мирное время трудился на разных предприятиях, последним его местом работы стал металлургический комбинат в родном Белорецке.
Второй контракт на военную службу Байрамов подписал после начала СВО, в августе 2024 года. Спустя три месяца боец погиб на одном из заданий.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе установили памятную доску ветерану Чеченской кампании и бойцу СВО, командовавшему штурмовым отрядом в батальоне Шаймуратова.