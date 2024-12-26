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Posted 26 декабря, 20:27

Published 26 декабря, 20:27

Modified 26 декабря, 22:21

Updated 26 декабря, 22:21

Башкирский металлург погиб на СВО

Башкирский металлург погиб на СВО

26 декабря 2024, 20:27
Фото: администрация Белорецкого района Республики Башкортостан.
В Белорецке простились с уроженцем города Азатом Байрамовым, получившим смертельное ранение в ходе спецоперации — об этом в среду, 25 декабря, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта.

Сердце военнослужащего перестало биться в ноябре 2024 года. На момент гибели ему было 38 лет.

Байрамов родился в Белорецке, там же закончил гимназию №18. После школы отучился в неназванном профлицее. Уже на «срочке» подписал первый контракт с Минобороны, служить его отправили в Чечню, где он участвовал в боях.

В мирное время трудился на разных предприятиях, последним его местом работы стал металлургический комбинат в родном Белорецке.

Второй контракт на военную службу Байрамов подписал после начала СВО, в августе 2024 года. Спустя три месяца боец погиб на одном из заданий.

Командир взвода батальона Шаймуратова погиб на СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе установили памятную доску ветерану Чеченской кампании и бойцу СВО, командовавшему штурмовым отрядом в батальоне Шаймуратова.

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