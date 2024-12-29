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Posted 29 декабря, 16:39

Published 29 декабря, 16:39

Modified 29 декабря, 19:02

Updated 29 декабря, 19:02

Участник СВО сделал подарок уфимскому детдому

Боец СВО стал Дедом Морозом в Башкирии

29 декабря 2024, 16:39
Фото: ksvo02/Telegram.

Участник СВО сделал подарок уфимскому детдому

Боец башкирского батальона им. Шаймуратова отправил новогодние подарки детдому в Уфе, рассказали в воскресенье, 29 декабря, в башкортостанском «Комитете Семей Воинов Отечества».

Вызвался устроить праздник воспитанникам учреждения военнослужащий с позывным Красавчик. Боец рассказал, что сам воспитывался без родителей и долгие годы провёл в социальном приюте, поэтому ему было важно обрадовать воспитанников детдома.

— Конечно же, мы не могли оставить без внимания эту просьбу, закупили сладкие подарки от имени Максима и вручили воспитанникам детского дома, — рассказали в Комитете.
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Ранее Mkset публиковал адреса всех резиденций Деда Мороза в Уфе, а также их время работы.

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