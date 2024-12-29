Боец СВО стал Дедом Морозом в Башкирии

Posted 29 декабря, 16:39
Published 29 декабря, 16:39
Modified 29 декабря, 19:02
Updated 29 декабря, 19:02
Вызвался устроить праздник воспитанникам учреждения военнослужащий с позывным Красавчик. Боец рассказал, что сам воспитывался без родителей и долгие годы провёл в социальном приюте, поэтому ему было важно обрадовать воспитанников детдома.
— Конечно же, мы не могли оставить без внимания эту просьбу, закупили сладкие подарки от имени Максима и вручили воспитанникам детского дома, — рассказали в Комитете.