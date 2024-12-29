Депутат-боец СВО может получить новые обвинения

Posted 29 декабря, 14:09
Published 29 декабря, 14:09
Modified 29 декабря, 19:20
Updated 29 декабря, 19:20
Локотченко — депутат Курултая Республики Башкортостан от «Единой России». С февраля 2024 года находился в зоне спецоперации, принимая участие в боевых действиях.
Как сообщал ранее Mkset, в декабре народного избранника задержали силовики и вменили взяточничество в особо крупном размере. Следствие считает, что Локотченко помогал знакомой избежать уголовной ответственности, собиравшись отправить её для этого на СВО.
Сам политик все обвинения отрицает.
По данным источников инсайдерского ресурса, сейчас правоохранители проверяют Локотченко на причастность к ещё нескольким преступлениям.
Так, следствие считает, что подсудимый мог заниматься хищениями военных комплектующих. Утверждается также, что депутат якобы мог торговать гуманитарной помощью.
В контексте последнего заявления интересно вспомнить инцидент, произошедший в марте 2024 года — тогда Локотченко с другими военнослужащими вызвался прикрыть автомобиль с гуманитарным грузом, попавший под атаку беспилотников.
Ранее Mkset сообщал, что Локотченко подал жалобу на выбор меры пресечения (его отправили в СИЗО на два месяца) и попросил заменить нахождение под стражей на домашний арест, однако апелляция была отклонена.