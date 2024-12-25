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Posted 25 декабря, 10:18

Published 25 декабря, 10:18

Modified 25 декабря, 11:27

Updated 25 декабря, 11:27

Памятник архитектуры решили продать в Уфе

Знаменитый особняк продают за ₽50 млн в Уфе

25 декабря 2024, 10:18
Фото: 2ГИС.

Памятник архитектуры решили продать в Уфе

В столице Башкирии на продажу выставили уникальный памятник архитектуры XIX века — «дом с петушком», сообщается в среду, 25 декабря, на онлайн-площадке объявлений о торгах.

Загородный дом Костериных, расположенный по адресу Рихарда Зорге, 15, уже давно стал неотъемлемой частью уфимского облика. Местные жители с любовью называют его «домом с петушком» благодаря характерному элементу на крыше. Теперь, чтобы стать владельцем этого дома, нужно заплатить 50 миллионов рублей.

Дом имеет два этажа и признан памятником истории и архитектуры регионального значения. В объявлении о продаже указано, что фасад здания должен поддерживаться в хорошем состоянии, также продавец указывает, что использовать его можно в любых целях. Интересно, что последний раз реставрацию «дома с петушком» проводили примерно в 2022 году. Продавец также уточняет, что торг при продаже не предусмотрен.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на аукцион выставят исторический «Дом Лопатиной».

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