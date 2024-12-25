Знаменитый особняк продают за ₽50 млн в Уфе

Дом имеет два этажа и признан памятником истории и архитектуры регионального значения. В объявлении о продаже указано, что фасад здания должен поддерживаться в хорошем состоянии, также продавец указывает, что использовать его можно в любых целях. Интересно, что последний раз реставрацию «дома с петушком» проводили примерно в 2022 году. Продавец также уточняет, что торг при продаже не предусмотрен.