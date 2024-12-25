Знаменитый особняк продают за ₽50 млн в Уфе

Posted 25 декабря, 10:18
Published 25 декабря, 10:18
Modified 25 декабря, 11:27
Updated 25 декабря, 11:27
Загородный дом Костериных, расположенный по адресу Рихарда Зорге, 15, уже давно стал неотъемлемой частью уфимского облика. Местные жители с любовью называют его «домом с петушком» благодаря характерному элементу на крыше. Теперь, чтобы стать владельцем этого дома, нужно заплатить 50 миллионов рублей.
Дом имеет два этажа и признан памятником истории и архитектуры регионального значения. В объявлении о продаже указано, что фасад здания должен поддерживаться в хорошем состоянии, также продавец указывает, что использовать его можно в любых целях. Интересно, что последний раз реставрацию «дома с петушком» проводили примерно в 2022 году. Продавец также уточняет, что торг при продаже не предусмотрен.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на аукцион выставят исторический «Дом Лопатиной».