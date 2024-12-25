Уфа выйдет на забег в полдень 1 января

Posted 25 декабря, 09:25
Published 25 декабря, 09:25
Modified 25 декабря, 11:33
Updated 25 декабря, 11:33
По задумке организаторов, самые стойкие уфимцы примут участие в открытом «Забеге обещаний» 1 января в 12:00. Все участники получат номерные таблички, на которых напишут свое обещание на новый год — выучить английский или купить машину, к примеру — а затем пробегут 2025 метров ради исполнения своей мечты.
Участие в забеге абсолютно бесплатное, а если желающие из Башкирии не готовы приехать после бурной ночи в Уфу, чтобы поучаствовать в волшебной зарядке, организаторы пришлют номерную наклейку для забега в любую точку планеты.
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