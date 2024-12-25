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Posted 25 декабря, 09:25

Published 25 декабря, 09:25

Modified 25 декабря, 11:33

Updated 25 декабря, 11:33

Новогодний забег состоится 1 января в Уфе

Уфа выйдет на забег в полдень 1 января

25 декабря 2024, 09:25
Фото: https://1jan.run
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Новогодний забег состоится 1 января в Уфе

Самые стойкие уфимцы сотворят настоящее чудо — примут участие в забеге 1 января в полдень, сообщили организаторы мероприятия в среду, 25 декабря.

По задумке организаторов, самые стойкие уфимцы примут участие в открытом «Забеге обещаний» 1 января в 12:00. Все участники получат номерные таблички, на которых напишут свое обещание на новый год — выучить английский или купить машину, к примеру — а затем пробегут 2025 метров ради исполнения своей мечты.

Участие в забеге абсолютно бесплатное, а если желающие из Башкирии не готовы приехать после бурной ночи в Уфу, чтобы поучаствовать в волшебной зарядке, организаторы пришлют номерную наклейку для забега в любую точку планеты.

Ранее Mkset рассказал о неожиданном расписании общественного транспорта в Уфе в новогоднюю ночь.

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