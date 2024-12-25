Уфа выйдет на забег в полдень 1 января

По задумке организаторов, самые стойкие уфимцы примут участие в открытом «Забеге обещаний» 1 января в 12:00. Все участники получат номерные таблички, на которых напишут свое обещание на новый год — выучить английский или купить машину, к примеру — а затем пробегут 2025 метров ради исполнения своей мечты.