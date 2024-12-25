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Posted 25 декабря, 09:39

Published 25 декабря, 09:39

Modified 25 декабря, 11:30

Updated 25 декабря, 11:30

В Башкирии назначен новый председатель Госжилнадзора

Очаровательная блондинка стала главной по жилью и стройке в Башкирии

25 декабря 2024, 09:39
Фото: ГК РБ по жилищному и строительному надзору.

В Башкирии назначен новый председатель Госжилнадзора

Сюжет
Радий Хабиров
В руководстве жилищного надзора Башкирии произошли кадровые изменения: уволенного и арестованного чиновника сменила его заместительница, сообщает в среду, 25 декабря, пресс-служба главы РБ.

Напомним, в Башкортостане был задержан председатель Госжилнадзора РБ Артур Давлетшин, которого обвиняют в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей. В среду, 25 декабря, стало известно о кадровых перестановках: Радий Хабиров подписал указ о назначении исполняющей обязанности председателя ведомства Александры Авдеевой.

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Авдеева — не новый человек в структуре жилищного надзора, ранее она занимала должность первого заместителя председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.

Как ранее сообщал Mkset, Давлетшина уволили с поста после того, как вскрылись его коррупционные действия. Следствие считает, что за вознаграждение он обещал «закрыть глаза» на недочеты в проекте строящегося оптово-распределительного центра маркетплейса Ozon, расположенного в Благовещенском районе.

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