Очаровательная блондинка стала главной по жилью и стройке в Башкирии

Posted 25 декабря, 09:39
Published 25 декабря, 09:39
Modified 25 декабря, 11:30
Updated 25 декабря, 11:30
Напомним, в Башкортостане был задержан председатель Госжилнадзора РБ Артур Давлетшин, которого обвиняют в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей. В среду, 25 декабря, стало известно о кадровых перестановках: Радий Хабиров подписал указ о назначении исполняющей обязанности председателя ведомства Александры Авдеевой.
Авдеева — не новый человек в структуре жилищного надзора, ранее она занимала должность первого заместителя председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.
Как ранее сообщал Mkset, Давлетшина уволили с поста после того, как вскрылись его коррупционные действия. Следствие считает, что за вознаграждение он обещал «закрыть глаза» на недочеты в проекте строящегося оптово-распределительного центра маркетплейса Ozon, расположенного в Благовещенском районе.