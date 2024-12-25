Очаровательная блондинка стала главной по жилью и стройке в Башкирии

Как ранее сообщал Mkset, Давлетшина уволили с поста после того, как вскрылись его коррупционные действия. Следствие считает, что за вознаграждение он обещал «закрыть глаза» на недочеты в проекте строящегося оптово-распределительного центра маркетплейса Ozon, расположенного в Благовещенском районе.