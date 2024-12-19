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Posted 19 декабря, 09:44

Published 19 декабря, 09:44

Modified 19 декабря, 10:07

Updated 19 декабря, 10:07

Культурное наследие Башкирии пустят с молотка

Культурное наследие Башкирии пустят с молотка

19 декабря 2024, 09:44
Фото: ГИС Торги.
В Уфе на аукцион выставят исторический «Дом Лопатиной», сообщает в четверг, 19 декабря, Управление земельных и имущественных отношений администрации города.

Как стало известно, 16 января 2025 года в 10:00 по московскому времени на платформе «Российский аукционный дом» состоится конкурс по продаже объекта культурного наследия — двухэтажного нежилого здания, известного как «Дом Лопатиной А.С.». Это здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН) и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Отставной унтер-офицер Евфимий Амфилохиевич Лопатин и его жена Анна Сергеевна купили участок между 1883-м (по документам в этот год владелицей усадьбы была Пелагея Карева, а в последующих документах уже значатся Лопатины) и 1897 годом. По воспоминаниям старожилов, Лопатины торговали сеном на ближайшей торговой площади, а также держали каретную мастерскую. С приходом Советской власти владелицей усадьбы долгое время оставалась вдова Анна Сергеевна. Конечно, ей пришлось «уплотниться». В 1923 году особняк разделили на восемь квартир, в которых проживало 29 человек. Одна из них была отдана семье Лопатиных. После смерти Анны Сергеевны квартира осталась ее дочери.

Здание расположено по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Аксакова, 82. Оно было построено в 1917 году и занимает площадь 310,8 квадратных метров. На данный момент состояние здания оценивается как неудовлетворительное, что может потребовать значительных вложений для его восстановления.

Начальная цена лота составляет 1 рубль, однако согласно условиям аукциона, шаг конкурса установлен на уровне 161 823,30 рублей, а размер задатка составляет 647 293,21 рублей.

Гордость Уфы пустят с молотка
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Как ранее сообщал Mkset, в рамках новой инициативы мэрия планирует передать 56 объектов культурного наследия в частные руки через открытые торги.

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