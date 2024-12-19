Культурное наследие Башкирии пустят с молотка

Отставной унтер-офицер Евфимий Амфилохиевич Лопатин и его жена Анна Сергеевна купили участок между 1883-м (по документам в этот год владелицей усадьбы была Пелагея Карева, а в последующих документах уже значатся Лопатины) и 1897 годом. По воспоминаниям старожилов, Лопатины торговали сеном на ближайшей торговой площади, а также держали каретную мастерскую. С приходом Советской власти владелицей усадьбы долгое время оставалась вдова Анна Сергеевна. Конечно, ей пришлось «уплотниться». В 1923 году особняк разделили на восемь квартир, в которых проживало 29 человек. Одна из них была отдана семье Лопатиных. После смерти Анны Сергеевны квартира осталась ее дочери.