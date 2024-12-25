Цены на бензин в Уфе шокировали миллионера

Posted 25 декабря, 09:04
Published 25 декабря, 09:04
Modified 25 декабря, 11:35
Updated 25 декабря, 11:35
Рустам Набиев — бывший военный, который потерял обе ноги после крушения казармы в Омске в 2015 году. После трагедии Набиев решил доказать, что инвалидность — не приговор. Мужчина жил полной жизнью, став первым в мире человеком, покорившим шесть горных пиков на одних руках. Свои достижения Набиев демонстрировал в социальных сетях, быстро набрав огромную аудиторию.
Недавно в своих сторис блогер пожаловался на слишком высокие цены на топливо в Башкирии:
По словам Набиева, цена на «сотый» бензин выросла более чем на ₽14 за литр. Как выяснили корреспонденты Mkset, Набиеву принадлежит элитная иномарка — Porsche Cayenne S — стоимостью более ₽20 миллионов рублей. Объем бензобака на таком автомобиле составляет 100 литров, то есть для заправки полного бака блогеру придется выложить почти ₽8`500.
В комментариях фанаты разделились на два лагеря: одни поддержали Набиева, пожаловавшись на неприлично высокие цены на топливо, другие предложили блогеру-миллионику пересесть на менее привередливый автомобиль, чтобы сократить расходы на бензин.
Ранее Mkset сообщил, что в Башкирии построили 70 заправок для 600 машин.