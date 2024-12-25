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Posted 25 декабря, 09:04

Published 25 декабря, 09:04

Modified 25 декабря, 11:35

Updated 25 декабря, 11:35

Бензин в Уфе бьет даже по карману миллионера

Цены на бензин в Уфе шокировали миллионера

25 декабря 2024, 09:04
Фото: 1MI.

Бензин в Уфе бьет даже по карману миллионера

Известный уфимский блогер Рустам Набиев неприятно удивился ценам на бензин в Башкортостане, поделился молодой человек на личной странице в среду, 25 декабря.

Рустам Набиев — бывший военный, который потерял обе ноги после крушения казармы в Омске в 2015 году. После трагедии Набиев решил доказать, что инвалидность — не приговор. Мужчина жил полной жизнью, став первым в мире человеком, покорившим шесть горных пиков на одних руках. Свои достижения Набиев демонстрировал в социальных сетях, быстро набрав огромную аудиторию.

Недавно в своих сторис блогер пожаловался на слишком высокие цены на топливо в Башкирии:

Фото: Личная страница Рустама Набиева в Instagram (в запрещенном на территории РФ)

По словам Набиева, цена на «сотый» бензин выросла более чем на ₽14 за литр. Как выяснили корреспонденты Mkset, Набиеву принадлежит элитная иномарка — Porsche Cayenne S — стоимостью более ₽20 миллионов рублей. Объем бензобака на таком автомобиле составляет 100 литров, то есть для заправки полного бака блогеру придется выложить почти ₽8`500.

В комментариях фанаты разделились на два лагеря: одни поддержали Набиева, пожаловавшись на неприлично высокие цены на топливо, другие предложили блогеру-миллионику пересесть на менее привередливый автомобиль, чтобы сократить расходы на бензин.

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