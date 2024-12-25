Цены на бензин в Уфе шокировали миллионера

По словам Набиева, цена на «сотый» бензин выросла более чем на ₽14 за литр. Как выяснили корреспонденты Mkset, Набиеву принадлежит элитная иномарка — Porsche Cayenne S — стоимостью более ₽20 миллионов рублей. Объем бензобака на таком автомобиле составляет 100 литров, то есть для заправки полного бака блогеру придется выложить почти ₽8`500.