Жительницу закрытого города осудили за аморальное поведение в Башкирии

Одну безрассудную жительницу Межгорья постоянно ловили правоохранители за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В ЗАТО Межгорье 57-летняя женщина перебивалась случайными заработками и вела разгульный образ жизни. От наказания за аморальное поведение гражданка всячески уклонялась, за что приставы привлекли ее к административной ответственности.