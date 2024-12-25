Жительницу закрытого города осудили за аморальное поведение в Башкирии

Posted 25 декабря, 07:16
Published 25 декабря, 07:16
Modified 25 декабря, 11:45
Updated 25 декабря, 11:45
Одну безрассудную жительницу Межгорья постоянно ловили правоохранители за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В ЗАТО Межгорье 57-летняя женщина перебивалась случайными заработками и вела разгульный образ жизни. От наказания за аморальное поведение гражданка всячески уклонялась, за что приставы привлекли ее к административной ответственности.
Суд назначил женщине 20 часов обязательных работ, однако потрудиться на благо общества она не успела, угодив в места лишения свободы. После отсидки приставы напомнили гражданке об общественном долге, и женщина наконец-то отработала положенное наказание. Теперь аморальной жительнице Межгорья осталась самая малость — погасить все задолженности — для спокойной и мирной жизни.
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