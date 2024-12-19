В Уфе подожгли элитные иномарки

Posted 19 декабря, 04:30
Published 19 декабря, 04:30
Modified 19 декабря, 07:52
Updated 19 декабря, 07:52
В среду, 18 декабря, во дворе дома на улице Набережная реки Уфы загорелись два кроссовера Toyota RAV4. Пожарные прибывшие на место происшествия смогли ликвидировать огонь. Как стало известно, пострадавших в результате инцидента не оказалось.
— В настоящее время устанавливается причина пожара, а расследование ведет дознаватель МЧС России, — сообщают в ведомстве.
Согласно данным с камер видеонаблюдения, поджог якобы совершил мужчина в капюшоне. Сначала он сфотографировал один из кроссоверов, затем облил его бензином и поджег с помощью спички. После того как автомобиль вспыхнул, злоумышленник поспешно покинул место происшествия. В свою очередь огонь быстро перекинулся на стоящий рядом автомобиль, что усугубило ситуацию. По данным инсайдерских источников, правоохранительные органы занимаются поисками подозреваемого.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии на ходу вспыхнул трамвайный вагон. Пламя объяло высоковольтную коробку.