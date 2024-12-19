В Уфе подожгли элитные иномарки

Согласно данным с камер видеонаблюдения, поджог якобы совершил мужчина в капюшоне. Сначала он сфотографировал один из кроссоверов, затем облил его бензином и поджег с помощью спички. После того как автомобиль вспыхнул, злоумышленник поспешно покинул место происшествия. В свою очередь огонь быстро перекинулся на стоящий рядом автомобиль, что усугубило ситуацию. По данным инсайдерских источников, правоохранительные органы занимаются поисками подозреваемого.