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Posted 19 декабря, 04:30

Published 19 декабря, 04:30

Modified 19 декабря, 07:52

Updated 19 декабря, 07:52

В Уфе подожгли элитные иномарки

В Уфе подожгли элитные иномарки

19 декабря 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney.
Две машины оказались уничтожены огнем в ночном происшествии на улице Набережная реки Уфы, сообщает в четверг, 19 декабря, МЧС Башкирии.
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В среду, 18 декабря, во дворе дома на улице Набережная реки Уфы загорелись два кроссовера Toyota RAV4. Пожарные прибывшие на место происшествия смогли ликвидировать огонь. Как стало известно, пострадавших в результате инцидента не оказалось.

— В настоящее время устанавливается причина пожара, а расследование ведет дознаватель МЧС России, — сообщают в ведомстве.
Фото: МЧС России

Согласно данным с камер видеонаблюдения, поджог якобы совершил мужчина в капюшоне. Сначала он сфотографировал один из кроссоверов, затем облил его бензином и поджег с помощью спички. После того как автомобиль вспыхнул, злоумышленник поспешно покинул место происшествия. В свою очередь огонь быстро перекинулся на стоящий рядом автомобиль, что усугубило ситуацию. По данным инсайдерских источников, правоохранительные органы занимаются поисками подозреваемого.

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии на ходу вспыхнул трамвайный вагон. Пламя объяло высоковольтную коробку.

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