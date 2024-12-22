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Межгорье

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2024
Город-призрак в Башкирии: кто там живет и какие получает привилегии
22 декабря, 19:00
Иномарка-убийца пыталась сжечь уфимца
28 октября, 14:46
Видео. Медведь полакомился в Башкирии
22 августа, 13:24
Экс-мэра Межгорья отправят в колонию
21 августа, 10:58
Где в Башкирии жить хорошо
20 августа, 04:34
Бывшего врио мэра закрытого города в Башкирии осудят за присвоение бюджетных средств
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
12 февраля, 11:15
В Башкирии простились с военным комиссаром
Мужчина отвечал за подготовку и воинский призыв.
6 февраля, 10:16
2023
Выявлен самый безработный город Башкирии
Минтруд Башкирии провёл исследования и оценил уровень безработицы по регину. Стали известны данные по состоянию на начало осени.
30 сентября 2023, 06:41

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