Налоги по-новому будут платить в Башкирии

Posted 24 декабря, 13:20
Published 24 декабря, 13:20
Modified 24 декабря, 18:48
Updated 24 декабря, 18:48
С 1 января 2025 года в Башкирии изменяют порядок получения налогового вычета. Если раньше налогоплательщикам нужно было собрать целый пакет справок и документов, то теперь вся информация о положенных выплатах автоматически будет поступать в ФНС. Налогоплательщику остается только подать заявление через личный кабинет на сайте налоговой или портал «Государственные услуги».
Налоговый вычет — это способ уменьшить сумму налога, который вы должны заплатить. Это как скидка на налог.
Есть разные виды вычетов: