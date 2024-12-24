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Posted 24 декабря, 13:20

Published 24 декабря, 13:20

Modified 24 декабря, 18:48

Updated 24 декабря, 18:48

Налоги по-новому будут платить в Башкирии

Налоги по-новому будут платить в Башкирии

24 декабря 2024, 13:20
Фото: 1MI.
Получить налоговый вычет в Башкортостана станет проще, пообещали в администрации Межгорья во вторник, 24 декабря.

С 1 января 2025 года в Башкирии изменяют порядок получения налогового вычета. Если раньше налогоплательщикам нужно было собрать целый пакет справок и документов, то теперь вся информация о положенных выплатах автоматически будет поступать в ФНС. Налогоплательщику остается только подать заявление через личный кабинет на сайте налоговой или портал «Государственные услуги».

Налоговый вычет — это способ уменьшить сумму налога, который вы должны заплатить. Это как скидка на налог.

Есть разные виды вычетов:

  • Стандартные — для родителей и людей с особыми нуждами.
  • Социальные — за расходы на лечение или учебу.
  • Имущественные — когда покупаете или продаете жилье, можно вернуть часть налога.
  • Профессиональные — для бизнесменов, которые могут вычитать свои рабочие расходы.
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