Налоги по-новому будут платить в Башкирии

С 1 января 2025 года в Башкирии изменяют порядок получения налогового вычета. Если раньше налогоплательщикам нужно было собрать целый пакет справок и документов, то теперь вся информация о положенных выплатах автоматически будет поступать в ФНС. Налогоплательщику остается только подать заявление через личный кабинет на сайте налоговой или портал «Государственные услуги».