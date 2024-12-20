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Posted 20 декабря, 06:50

Published 20 декабря, 06:50

Modified 20 декабря, 09:30

Updated 20 декабря, 09:30

Мать жила за счёт мертвого ребёнка в Башкирии

Мать жила за счёт мертвого ребёнка в Башкирии

20 декабря 2024, 06:50
Фото: 1MI.
В Ишимбае женщина, не уведомившая власти о смерти своей дочери, продолжала получать социальные выплаты на её имя, сообщает в пятницу, 20 декабря, прокуратура региона.

Как стало известно, 45-летняя местная жительница города Ишимбай была признана виновной в мошенничестве, связанном с получением социальных выплат. С 2013 года ей назначались пенсия и другие пособия по уходу за малолетней дочерью, которая была признана инвалидом. Однако в апреле 2020 года девочка скончалась, и мать не сообщила об этом в территориальный отдел Фонда пенсионного и социального страхования.

Согласно материалам дела, несмотря на трагическую утрату, женщина продолжала получать денежные средства на банковский счёт. В период с мая 2020 года по март 2024 года ей удалось получить около 1,5 миллиона рублей. Эти деньги она использовала по своему усмотрению.

На суде подсудимая признала свою вину и согласилась возместить причинённый ущерб. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор на момент написания материала не вступил в законную силу.

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Как ранее сообщал Mkset, житель Уфы получил уголовную судимость за распространение вредоносной компьютерной программы.

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