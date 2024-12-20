Мать жила за счёт мертвого ребёнка в Башкирии

Как стало известно, 45-летняя местная жительница города Ишимбай была признана виновной в мошенничестве, связанном с получением социальных выплат. С 2013 года ей назначались пенсия и другие пособия по уходу за малолетней дочерью, которая была признана инвалидом. Однако в апреле 2020 года девочка скончалась, и мать не сообщила об этом в территориальный отдел Фонда пенсионного и социального страхования.