Мать жила за счёт мертвого ребёнка в Башкирии

Posted 20 декабря, 06:50
Published 20 декабря, 06:50
Modified 20 декабря, 09:30
Updated 20 декабря, 09:30
Как стало известно, 45-летняя местная жительница города Ишимбай была признана виновной в мошенничестве, связанном с получением социальных выплат. С 2013 года ей назначались пенсия и другие пособия по уходу за малолетней дочерью, которая была признана инвалидом. Однако в апреле 2020 года девочка скончалась, и мать не сообщила об этом в территориальный отдел Фонда пенсионного и социального страхования.
Согласно материалам дела, несмотря на трагическую утрату, женщина продолжала получать денежные средства на банковский счёт. В период с мая 2020 года по март 2024 года ей удалось получить около 1,5 миллиона рублей. Эти деньги она использовала по своему усмотрению.
На суде подсудимая признала свою вину и согласилась возместить причинённый ущерб. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор на момент написания материала не вступил в законную силу.
Как ранее сообщал Mkset, житель Уфы получил уголовную судимость за распространение вредоносной компьютерной программы.