Сеть казино ликвидировали в Уфе

— С октября 2021 года по август 2022 года члены преступной группы открыли два игорных заведения в Демском и Орджоникидзевском районах Уфы. Они установили специальное оборудование и применили контрафактное программное обеспечение, что привело к убыткам для владельцев авторских прав на сумму почти 1,7 миллиона рублей, — цитируют обвинительное заключение в пресс-службе прокуратуры Башкирии. — За год оборот сети нелегальных казино в Уфе превысил ₽5 млн.