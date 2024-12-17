Сеть казино ликвидировали в Уфе

Posted 17 декабря, 12:24
Published 17 декабря, 12:24
Modified 17 декабря, 12:28
Updated 17 декабря, 12:28
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по делу десяти жителей Уфы. Они обвиняются в незаконной организации азартных игр: сообщники целый год держали в Уфе сеть подпольных казино. Игорные дома работали в Уфе до первого визита гостей в балаклавах и бронежилетах. Нелегальные казино более двух лет назад навестили оперативники.
— С октября 2021 года по август 2022 года члены преступной группы открыли два игорных заведения в Демском и Орджоникидзевском районах Уфы. Они установили специальное оборудование и применили контрафактное программное обеспечение, что привело к убыткам для владельцев авторских прав на сумму почти 1,7 миллиона рублей, — цитируют обвинительное заключение в пресс-службе прокуратуры Башкирии. — За год оборот сети нелегальных казино в Уфе превысил ₽5 млн.
Уголовное дело передано в Орджоникидзевский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения. Вменяемые уфимцам преступления подпадают под ст. 171.2 УК РФ. Участникам криминального игорного сообщества грозят реальные сроки заключения и солидные штрафы в пользу казны России. Взыскание с каждого фигуранта может составить до миллиона рублей, а тюремный срок — до четырех лет.
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