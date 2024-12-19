«Мать года» нашли в Башкортостане

Как стало известно, женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по воспитанию двухлетнего сына. Это привело к его страданиям от голода и болезней. По версии следствия, мать не только не обеспечивала своего ребенка необходимым питанием и одеждой, но и полностью игнорировала его потребности в уходе и заботе. Более того, она не предприняла никаких мер для лечения обострившегося заболевания мальчика.