mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 11:51

Published 19 декабря, 11:51

Modified 19 декабря, 12:28

Updated 19 декабря, 12:28

В Башкирии женщина подвергла своего ребенка мучениям

«Мать года» нашли в Башкортостане

19 декабря 2024, 11:51
Фото: 1MI.

В Башкирии женщина подвергла своего ребенка мучениям

В Дюртюлинском районе местная жительница предстанет перед судом за жестокое обращение с родным сыном, сообщает в четверг, 19 декабря, прокуратура региона.

Как стало известно, женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по воспитанию двухлетнего сына. Это привело к его страданиям от голода и болезней. По версии следствия, мать не только не обеспечивала своего ребенка необходимым питанием и одеждой, но и полностью игнорировала его потребности в уходе и заботе. Более того, она не предприняла никаких мер для лечения обострившегося заболевания мальчика.

Эта история не единична — женщина уже имела проблемы с законом за аналогичные нарушения. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело было направлено в мировой суд по Дюртюлинскому району для дальнейшего рассмотрения.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе суд заключил под стражу 28-летнюю мать, которая морила своего 9-месячного ребенка голодом.

Уфимская горе-мать заморила младенца голодом
Узнать подробнее
Читайте также:
Новогодняя елка довела уфимцев до уголовного делаМэрия Уфы решила переселить жильцов аварийного дома через судМэрии не нравится уборка города
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Жестокое обращение#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Следствие#Туймазы#Кумертау#Одежда#Питание#Белебей#Мелеуз#Янаул#Заболевание#Болезни#Административная ответственность#Вина#Дюртюлинский район#Голод#Сын
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика