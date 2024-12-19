«Мать года» нашли в Башкортостане

Posted 19 декабря, 11:51
Published 19 декабря, 11:51
Modified 19 декабря, 12:28
Updated 19 декабря, 12:28
Как стало известно, женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по воспитанию двухлетнего сына. Это привело к его страданиям от голода и болезней. По версии следствия, мать не только не обеспечивала своего ребенка необходимым питанием и одеждой, но и полностью игнорировала его потребности в уходе и заботе. Более того, она не предприняла никаких мер для лечения обострившегося заболевания мальчика.
Эта история не единична — женщина уже имела проблемы с законом за аналогичные нарушения. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело было направлено в мировой суд по Дюртюлинскому району для дальнейшего рассмотрения.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе суд заключил под стражу 28-летнюю мать, которая морила своего 9-месячного ребенка голодом.