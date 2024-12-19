Строительство хоккейной арены сорвали в Башкирии

Однако не все так радужно. В Баймаке, где планировалось возвести крытый каток, подрядная организация не справилась с поставленными задачами. Теперь власти вынуждены расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком и искать нового исполнителя для завершения проекта. Проект крытого катка был довольно амбициозным: он должен был включать хоккейную площадку и трибуны на 108 мест, а также раздевалки с санузлами и душевыми кабинами. Кроме того, планировался тренажерный зал.