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Posted 19 декабря, 04:10

Published 19 декабря, 04:10

Modified 19 декабря, 07:55

Updated 19 декабря, 07:55

Строительство хоккейной арены сорвали в Башкирии

Строительство хоккейной арены сорвали в Башкирии

19 декабря 2024, 04:10
Фото: Рустем Газизов.
В регионе крытый каток не появился в положенный срок из-за невыполненных обязательств, сообщает в четверг, 19 декабря, и.о заместителя премьер-министра Правительства РБ Рустем Газизов.
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Во время рабочей поездки по Зауралью Рустем Газизов инспектировал несколько значимых объектов. Среди них реконструкция Темясовского историко-краеведческого музея и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Ожидается, что последний будет завершен к 2026 году.

Однако не все так радужно. В Баймаке, где планировалось возвести крытый каток, подрядная организация не справилась с поставленными задачами. Теперь власти вынуждены расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком и искать нового исполнителя для завершения проекта. Проект крытого катка был довольно амбициозным: он должен был включать хоккейную площадку и трибуны на 108 мест, а также раздевалки с санузлами и душевыми кабинами. Кроме того, планировался тренажерный зал.

Фото: Рустем Газизов

Также во время поездки Газизов посетил социально-культурный центр в селе Ургаза, где строители вносят последние штрихи. Этот объект общей площадью более 3 тыс. кв. метров станет культурным центром для местных жителей: здесь разместятся зрительный зал на 300 мест, выставочная зона, детская игровая комната и даже библиотека.

Как ранее сообщал Mkset, власти Башкирии отправили на экспертизу проект второй очереди межвузовского кампуса.

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