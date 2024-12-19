Строительство хоккейной арены сорвали в Башкирии

Posted 19 декабря, 04:10
Published 19 декабря, 04:10
Modified 19 декабря, 07:55
Updated 19 декабря, 07:55
Во время рабочей поездки по Зауралью Рустем Газизов инспектировал несколько значимых объектов. Среди них реконструкция Темясовского историко-краеведческого музея и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Ожидается, что последний будет завершен к 2026 году.
Однако не все так радужно. В Баймаке, где планировалось возвести крытый каток, подрядная организация не справилась с поставленными задачами. Теперь власти вынуждены расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком и искать нового исполнителя для завершения проекта. Проект крытого катка был довольно амбициозным: он должен был включать хоккейную площадку и трибуны на 108 мест, а также раздевалки с санузлами и душевыми кабинами. Кроме того, планировался тренажерный зал.
Также во время поездки Газизов посетил социально-культурный центр в селе Ургаза, где строители вносят последние штрихи. Этот объект общей площадью более 3 тыс. кв. метров станет культурным центром для местных жителей: здесь разместятся зрительный зал на 300 мест, выставочная зона, детская игровая комната и даже библиотека.
Как ранее сообщал Mkset, власти Башкирии отправили на экспертизу проект второй очереди межвузовского кампуса.