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Posted 18 декабря, 17:51

Published 18 декабря, 17:51

Modified 18 декабря, 19:11

Updated 18 декабря, 19:11

В Башкирии посчитали среднюю стоимость новогоднего стола

Названа цена Нового года в Уфе

18 декабря 2024, 17:51
Фото: mkset.ru.

В Башкирии посчитали среднюю стоимость новогоднего стола

Аналитики «Банкирос» в среду, 18 декабря, поделились с Mkset исследованием о ценах на «новогодние» продукты в Башкирии.
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Для расчётов эксперт брали самые популярные у российских семей блюда — салаты «Оливье», «Селёдка под шубой», а также картофель с курицей в качестве горячего блюда. Добавили на новогодний стол аналитики также бутерброды с икрой, сыр, копчёную колбасу, конфеты из шоколада, апельсины, яблоки, бутылки вина и шампанского, а также по 2 л сока и газировки.

Для Башкирии такой незамысловатый набор обойдётся в ₽4,2 тыс. В соседнем Татарстане, для сравнения, закупиться аналогичной корзиной будет стоить немного дешевле — ₽4 тыс. В среднем по России же расходы оценили примерно в ₽5 тыс.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какие блюда уфимцы чаще всего заказывают доставкой на дом.

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