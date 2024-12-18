Названа цена Нового года в Уфе

Для расчётов эксперт брали самые популярные у российских семей блюда — салаты «Оливье», «Селёдка под шубой», а также картофель с курицей в качестве горячего блюда. Добавили на новогодний стол аналитики также бутерброды с икрой, сыр, копчёную колбасу, конфеты из шоколада, апельсины, яблоки, бутылки вина и шампанского, а также по 2 л сока и газировки.