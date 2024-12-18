Названа цена Нового года в Уфе

Posted 18 декабря, 17:51
Published 18 декабря, 17:51
Modified 18 декабря, 19:11
Updated 18 декабря, 19:11
Для расчётов эксперт брали самые популярные у российских семей блюда — салаты «Оливье», «Селёдка под шубой», а также картофель с курицей в качестве горячего блюда. Добавили на новогодний стол аналитики также бутерброды с икрой, сыр, копчёную колбасу, конфеты из шоколада, апельсины, яблоки, бутылки вина и шампанского, а также по 2 л сока и газировки.
Для Башкирии такой незамысловатый набор обойдётся в ₽4,2 тыс. В соседнем Татарстане, для сравнения, закупиться аналогичной корзиной будет стоить немного дешевле — ₽4 тыс. В среднем по России же расходы оценили примерно в ₽5 тыс.