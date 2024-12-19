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Баймак

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Декабрь
Строительство хоккейной арены сорвали в Башкирии
19 декабря, 04:10
Ноябрь
Житель Башкирии в социальных сетях оскорблял Владимира Путина
13 ноября, 06:12
В Башкирию нелегально запускали фуры
11 ноября, 14:15
Август
Пьяный тракторист раздавил ребенка в Башкирии
26 августа, 07:50
Нашествие пауков в Башкирии — мнение эксперта
21 августа, 17:19
В Башкирии началось нашествие ядовитых монстров
21 августа, 07:49
Что за лев этот тигр: царскую повозку заметили в Башкирии
20 августа, 11:15
Где в Башкирии жить хорошо
20 августа, 04:34
Смертельная авария с ребёнком унесла жизни троих человек в Башкирии
ГАИ публикует жуткие кадры с места ДТП.
8 августа, 18:25
На заражённое озеро будут сгонять купаться туристов в Башкирии
5 августа, 15:45
Кастрация мальчика в Башкирии оказалась фейком
5 августа, 09:35
Погоня с «перевёртышем» в Башкирии попала на видео
Пьяная компания пыталась уехать от автоинспекторов, сообщили в ГАИ региона.
1 августа, 09:56
Машина всмятку после погони с ГАИ в Башкирии
Попытка скрыться от полиции закончилась страшной аварией, сообщают очевидцы.
1 августа, 09:23
Июль
Медведи разбушевались в Башкирии
Косолапые наведались в сады в Баймаке и посетили гостиницу, сообщают пользователи соцсетей.
31 июля, 08:47
Поддельные права становятся трендом среди жителей Башкирии
22 июля, 14:43
Пассажирский транспорт ждут сплошные проверки в Уфе
18 июля, 04:27
Май
В Башкирии горит большой магазин
Огонь охватил отдельно стоящее здание сетевой торговой точки в Баймаке.
11 мая, 08:26
Апрель
Употреблявший наркотики житель Башкирии взял в заложники подругу и ранил полицейского
Полицейские в Башкирии задержали неадекватного мужчину из Баймака, который удерживал 18-летнюю девушку против ее воли. Он ранее судим.
5 апреля, 15:02
Март
В Башкирии поймали 16-летнего закладчика
В Башкирии завели два уголовных дела на 16-летнего жителя Баймака. Парня обвиняют в том, что он работал закладчиком — раскладывал по городу тайники с наркотиками, сообщает Следственный комитет.
30 марта, 10:55
Февраль
В Башкирии посмертно наградили орденом Мужества мобилизованного, погибшего на СВО
Мужчину скоро должно было исполниться 34 года.
12 февраля, 09:56

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