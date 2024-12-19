В Башкирии поймали 16-летнего закладчика

В Башкирии завели два уголовных дела на 16-летнего жителя Баймака. Парня обвиняют в том, что он работал закладчиком — раскладывал по городу тайники с наркотиками, сообщает Следственный комитет.