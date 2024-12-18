Хищный гость из леса посетил жителей Башкирии

Стоит отметить, что подходить и кормить рысей, скорее всего, не стоит — этот хищник способен серьёзно покалечить человека, а также переносить опасные заболевания, в том числе — бешенство. Если дикое животное успело хоть немного поцарапать или укусить вас — срочно обратитесь к врачам.