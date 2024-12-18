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Posted 18 декабря, 17:31

Published 18 декабря, 17:31

Modified 18 декабря, 19:14

Updated 18 декабря, 19:14

В башкирской деревне заметили рысь

Хищный гость из леса посетил жителей Башкирии

18 декабря 2024, 17:31
Фото: @shulgantash/Telegram.

В башкирской деревне заметили рысь

Обессиленное животное посетило деревню на территории национального парка «Башкирия» в Бурзянском районе Республики — сообщили на ресурсах заповедника «Шульган-Таш» в среду, 18 декабря.

Взрослая рысь посетила в тёмное время суток село Кутаново. Один из местных жителей сделал удачный снимок хищника, пока тот отсиживался на заборе его участка.

Как считают эксперты, прийти к людям большую дикую кошку заставили погодные условия — из-за рыхлого снега животному стало тяжело охотиться. Судя по всему, в деревне рысь решила поискать себе пропитание.

Стоит отметить, что подходить и кормить рысей, скорее всего, не стоит — этот хищник способен серьёзно покалечить человека, а также переносить опасные заболевания, в том числе — бешенство. Если дикое животное успело хоть немного поцарапать или укусить вас — срочно обратитесь к врачам.

Нашествие пеликанов в Башкирии — мнение учёного
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии резко стали чаще замечать пеликанов — редакция побеседовала с экспертом и узнала, в чём причина таких перемен.

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