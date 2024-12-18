Хищный гость из леса посетил жителей Башкирии

Posted 18 декабря, 17:31
Published 18 декабря, 17:31
Modified 18 декабря, 19:14
Updated 18 декабря, 19:14
Взрослая рысь посетила в тёмное время суток село Кутаново. Один из местных жителей сделал удачный снимок хищника, пока тот отсиживался на заборе его участка.
Как считают эксперты, прийти к людям большую дикую кошку заставили погодные условия — из-за рыхлого снега животному стало тяжело охотиться. Судя по всему, в деревне рысь решила поискать себе пропитание.
Стоит отметить, что подходить и кормить рысей, скорее всего, не стоит — этот хищник способен серьёзно покалечить человека, а также переносить опасные заболевания, в том числе — бешенство. Если дикое животное успело хоть немного поцарапать или укусить вас — срочно обратитесь к врачам.
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