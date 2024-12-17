Наследие СССР возрождают в Уфе

Posted 17 декабря, 14:34
Published 17 декабря, 14:34
Modified 17 декабря, 16:39
Updated 17 декабря, 16:39
Напомним, первую очередь научно-образовательного центра запустили в феврале 2024 года. Тогда руководство региона отчиталось, что площадь второй части объекта составит 103 тыс. «квадратов». В неё должны войти, среди прочего, семь башен общежитий.
Завершить строительство кампуса, который является частью Евразийского научно-образовательного центра, планируют в декабре 2025 года. Изначально, создание крупного центра профессионального мастерства в Уфе задумали еще во времена советской власти.
На одном из мест строительства, отметим, ранее находился возведенный еще в советское время завод имени Кирова. Его для создания нового объекта демонтировали в сентябре 2023 года. Один из корпусов завода был перестроен и превращён в часть тогдашнего Башгосуниверситета. Второй — решили снести.
Как указал Назаров, проект второй очереди получил некоторые корректировки. Вердикт по нему даст Главгосэкспертиза.
— Пока утверждается проект второй очереди, дорабатываем большой блок задач, ведем внутреннюю работу, — написал глава регионального Кабмина.
Ранее масштабным объектом, как сообщал Mkset, власти Башкирии похвастались перед федеральным вице-премьером Дмитрием Патрушевым.