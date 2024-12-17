Наследие СССР возрождают в Уфе

На одном из мест строительства, отметим, ранее находился возведенный еще в советское время завод имени Кирова. Его для создания нового объекта демонтировали в сентябре 2023 года. Один из корпусов завода был перестроен и превращён в часть тогдашнего Башгосуниверситета. Второй — решили снести.