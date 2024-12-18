Хабиров рассказал о своём поводе для гордости

Posted 18 декабря, 17:42
Published 18 декабря, 17:42
Modified 18 декабря, 19:13
Updated 18 декабря, 19:13
Увидеться с руководителем региона Радием Хабировым довелось молодым членам команд, участвовавшим в соревнованиях «Профессионалы» и «Абилимпикс» по профессиональному мастерству. Встреча проходила в парке «Патриот» под Уфой в среду, 18 декабря.
По словам главы Республики Башкортостан, у чемпионов с Хабировым «получился хороший разговор» с разными предложениями в его сторону, а сам он гордится участниками этих соревнований — молодежью региона.
Ранее Mkset сообщал о том, что жена главы Башкирии Каринэ Хабирова отказалась от подарков на свой день рождения, объявив сбор денег на благотворительность.