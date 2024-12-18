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Posted 18 декабря, 17:42

Published 18 декабря, 17:42

Modified 18 декабря, 19:13

Updated 18 декабря, 19:13

Хабиров рассказал о своём поводе для гордости

Хабиров рассказал о своём поводе для гордости

18 декабря 2024, 17:42
Фото: Радий Хабиров / Telegram.
Сюжет
Радий Хабиров
Глава Башкирии в среду, 18 декабря, отчитался о своём визите на слёт победителей двух молодёжных чемпионатов

Увидеться с руководителем региона Радием Хабировым довелось молодым членам команд, участвовавшим в соревнованиях «Профессионалы» и «Абилимпикс» по профессиональному мастерству. Встреча проходила в парке «Патриот» под Уфой в среду, 18 декабря.

По словам главы Республики Башкортостан, у чемпионов с Хабировым «получился хороший разговор» с разными предложениями в его сторону, а сам он гордится участниками этих соревнований — молодежью региона.

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Ранее Mkset сообщал о том, что жена главы Башкирии Каринэ Хабирова отказалась от подарков на свой день рождения, объявив сбор денег на благотворительность.

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