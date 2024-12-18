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Posted 18 декабря, 06:00

Published 18 декабря, 06:00

Modified 18 декабря, 06:00

Updated 18 декабря, 06:00

Красная икра стала дешевле кабачковой в Уфе

Красная икра стала дешевле кабачковой в Уфе

18 декабря 2024, 06:00
Фото: mkset.ru.
Сюжет
Цены на продукты
Перед Новом годом на маркетплейсе «Авито» все чаще можно увидеть уникальные предложения. Корреспонденты Mkset нашли красную икру по ₽105 за банку в среду, 19 декабря.

Перед праздниками «Авито» буквально пестрит выгодными объявлениями о продаже красной икры. Например, некая Раиса предлагает купить 140-граммовую баночку икры всего за ₽105 рублей. Единственный минус предложения — чтобы получить настолько вкусную цену, придется купить целую коробку из 108-ми банок. При покупке от 50 штук Раиса попросит ₽110, а за десять баночек придется заплатить ₽120 за штуку.

Фото: «Авито»

Помимо предложения от Раисы, на маркетплейсе можно найти ещё несколько похожих объявлений от разных продавцов по идентичному прайсу:

Фото: «Авито»
За пару бутербродов — ₽8`000: икра оказалась по карману только олигархам в Башкирии
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Откуда продавцы с «Авито» берут дешевую икру и почему ее стоимость в несколько раз ниже магазинной, остается новогодним чудом. Эксперты Mkset напоминают, что покупая икру через сомнительные объявления, потребитель рискует получить в качестве новогоднего подарка койку в инфекционном отделении.

Интересно отметить тот факт, что уфимцам продают не только красную икру загадочного происхождения. С этим новогодним деликатесом конкурирует «икра заморская», в нашем случае — кабачковая. И конкуренцию проигрывает. Так, банка кабачковой икры стоит на площадке от ₽150. Это существенно выше цены на красную икру.

Ранее Mkset поделился неутешительными новостями: настоящая икра оказалась по карману только олигархам в Башкирии.

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