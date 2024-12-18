Красная икра стала дешевле кабачковой в Уфе

Интересно отметить тот факт, что уфимцам продают не только красную икру загадочного происхождения. С этим новогодним деликатесом конкурирует «икра заморская», в нашем случае — кабачковая. И конкуренцию проигрывает. Так, банка кабачковой икры стоит на площадке от ₽150. Это существенно выше цены на красную икру.