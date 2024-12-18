Красная икра стала дешевле кабачковой в Уфе

Posted 18 декабря, 06:00
Published 18 декабря, 06:00
Modified 18 декабря, 06:00
Updated 18 декабря, 06:00
Перед праздниками «Авито» буквально пестрит выгодными объявлениями о продаже красной икры. Например, некая Раиса предлагает купить 140-граммовую баночку икры всего за ₽105 рублей. Единственный минус предложения — чтобы получить настолько вкусную цену, придется купить целую коробку из 108-ми банок. При покупке от 50 штук Раиса попросит ₽110, а за десять баночек придется заплатить ₽120 за штуку.
Помимо предложения от Раисы, на маркетплейсе можно найти ещё несколько похожих объявлений от разных продавцов по идентичному прайсу:
Откуда продавцы с «Авито» берут дешевую икру и почему ее стоимость в несколько раз ниже магазинной, остается новогодним чудом. Эксперты Mkset напоминают, что покупая икру через сомнительные объявления, потребитель рискует получить в качестве новогоднего подарка койку в инфекционном отделении.
Интересно отметить тот факт, что уфимцам продают не только красную икру загадочного происхождения. С этим новогодним деликатесом конкурирует «икра заморская», в нашем случае — кабачковая. И конкуренцию проигрывает. Так, банка кабачковой икры стоит на площадке от ₽150. Это существенно выше цены на красную икру.
Ранее Mkset поделился неутешительными новостями: настоящая икра оказалась по карману только олигархам в Башкирии.