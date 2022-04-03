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Цены на продукты

Следим за изменением цен на продукты в уфимских магазинах и товары первой необходимости. Публикуем серию независимых исследований.

Публикуем серию независимых исследований.

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Апрель
Премьер-министр Андрей Назаров не нашел в Башкирии сахар по 60 рублей и купил за 80
3 апреля, 17:49
Март
Найденный сахар и ценовые рекорды: итоги третьей недели наблюдений за магазинами Уфы
31 марта, 20:14
Доступная гречка и недоступная соль: результаты второго исследования цен в Уфе
23 марта, 17:39
Дешевые продукты: Mkset начал следить за ценами в магазинах Уфы — первые результаты
18 марта, 05:17