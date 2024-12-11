За пару бутербродов — ₽8`000: икра оказалась по карману только олигархам в Башкирии

Posted 11 декабря, 09:31
Published 11 декабря, 09:31
Modified 11 декабря, 15:29
Updated 11 декабря, 15:29
Одним из главных ньюсмейкеров предновогоднего периода остается ценник на красную икру. Эксперты Mkset вновь наведались в популярные сетевые магазины, чтобы выяснить, кому окажется по карману праздничный деликатес.
К среде, 11 декабря, в крупных магазинах наблюдаются интересные тенденции.
В «Ленте» икра красная «Красное золото» (500 г) стоит ₽6199. Это та же цена, что и 4 декабря, что говорит о стабильности этого продукта. Однако икра красная зернистая «365 дней» (75 г) чуть подорожала — с 529₽ на 4 декабря до 569₽ рублей на 11 декабря.
Если закупаться в «Ашане», икра красная зернистая «Русское море» (500 г) остается на уровне 7149₽, в то время как икра «Тунгутун» (95 г) немного снизилась с 799 до 729₽. Обратите внимание, что это может быть связано с повышением спроса на более доступные, но менее натуральные и вкусные варианты.
В «Пятерочке» ситуация обстоит интереснее всего: икра «Тунгутун» (90 г) сейчас продается за 699₽ со скидкой — она была 849₽. В то же время, на 4 декабря икра из этой категории стоила 649 рублей. Именно так и работает маркетинговая техника распродаж: скидка, с которой итоговая стоимость превышает изначальную.
Сравнивая эти цены с тем, что мы видели 14 ноября, выясняется, что, например, икра «Красное золото» (500 г) тогда стоила 6526₽, что оказалось немного дороже, чем сейчас. В «Ашане» также наблюдается рост цен на «Русское море» — с 6799₽ в ноябре до 7149₽ в декабре.
В целом, ситуация с «икорным бизнесом» стабильная — колебании цены есть, однако они незначительны и происходят в обе стороны. Однако не стоит забывать главный закон бизнеса: спрос рождает предложение. Поэтому вполне может произойти резкий взлет стоимости новогоднего деликатеса перед праздником.
Рассчитаем, сколько красной икры требуются для Новогоднего стола. На один бутерброд из стандартного багета требуется примерно 10г икры. То есть для семьи из 4-х человек будет достаточно 40г икры, чтобы угоститься одним бутербродом под бой курантов.
Если же хозяйка решит накрыть праздничный стол на 10 персон, предложив каждому хотя бы по 2 бутерброда с икрой, то тут потребуется уже 200г красного золота.
Однако не стоит забывать, что одним бутербродом сыт не будешь. Велика вероятность, что брускетты с красным золотом будут расходиться активнее, чем при расчете 1 штука на человека.
Если вдруг вы хотите накрыть праздничный стол в стиле люкса и роскоши, то главной изюминкой может стать черная икра. Например, если покупать изысканный деликатес в «Ленте», то за 125г черной осетровой икры «Royal Black» придется выложить 7999₽. Есть и более бюджетный вариант — икра стерляди «Путина» стоимость 2099₽ за 50г.
Интересно, что ассортимент черной икры в Уфе оказался шире, чем в Москве и Казани, где предлагают только 125г осетровой «Royal Black» за те же 7999₽ и имитацию икры за 89₽.
В итоге, планируя новогодний стол с красной икрой, не забывайте следить за акциями в магазинах, чтобы удивить своих близких не только вкусом, но и выгодными предложениями. Щедрый стол в новогоднюю ночь — важно и приятно, однако главное — чтобы он не превратился в январскую голодовку.