За пару бутербродов — ₽8`000: икра оказалась по карману только олигархам в Башкирии

Если закупаться в «Ашане», икра красная зернистая «Русское море» (500 г) остается на уровне 7149₽, в то время как икра «Тунгутун» (95 г) немного снизилась с 799 до 729₽. Обратите внимание, что это может быть связано с повышением спроса на более доступные, но менее натуральные и вкусные варианты.