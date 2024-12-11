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Posted 11 декабря, 09:31

Published 11 декабря, 09:31

Modified 11 декабря, 15:29

Updated 11 декабря, 15:29

Цены на красную икру скачут в Уфе

За пару бутербродов — ₽8`000: икра оказалась по карману только олигархам в Башкирии

11 декабря 2024, 09:31
Фото: 1MI.

Цены на красную икру скачут в Уфе

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Цены на продукты
Уфимские хозяйки активно продумывают меню к Новогоднему столу. Кто сможет позволить себе насладиться главным праздничным деликатесом — красной икрой — под бой курантов, выяснили эксперты Mkset в среду, 11 декабря.
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Одним из главных ньюсмейкеров предновогоднего периода остается ценник на красную икру. Эксперты Mkset вновь наведались в популярные сетевые магазины, чтобы выяснить, кому окажется по карману праздничный деликатес.

Цены на икру: что изменилось с ноября по декабрь 2024 года?

К среде, 11 декабря, в крупных магазинах наблюдаются интересные тенденции.

В «Ленте» икра красная «Красное золото» (500 г) стоит ₽6199. Это та же цена, что и 4 декабря, что говорит о стабильности этого продукта. Однако икра красная зернистая «365 дней» (75 г) чуть подорожала — с 529₽ на 4 декабря до 569₽ рублей на 11 декабря.

Если закупаться в «Ашане», икра красная зернистая «Русское море» (500 г) остается на уровне 7149₽, в то время как икра «Тунгутун» (95 г) немного снизилась с 799 до 729₽. Обратите внимание, что это может быть связано с повышением спроса на более доступные, но менее натуральные и вкусные варианты.

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В «Пятерочке» ситуация обстоит интереснее всего: икра «Тунгутун» (90 г) сейчас продается за 699₽ со скидкой — она была 849₽. В то же время, на 4 декабря икра из этой категории стоила 649 рублей. Именно так и работает маркетинговая техника распродаж: скидка, с которой итоговая стоимость превышает изначальную.

Сравнивая эти цены с тем, что мы видели 14 ноября, выясняется, что, например, икра «Красное золото» (500 г) тогда стоила 6526₽, что оказалось немного дороже, чем сейчас. В «Ашане» также наблюдается рост цен на «Русское море» — с 6799₽ в ноябре до 7149₽ в декабре.

В целом, ситуация с «икорным бизнесом» стабильная — колебании цены есть, однако они незначительны и происходят в обе стороны. Однако не стоит забывать главный закон бизнеса: спрос рождает предложение. Поэтому вполне может произойти резкий взлет стоимости новогоднего деликатеса перед праздником.

Фото: «Лента»

Сколько понадобится икры?

Рассчитаем, сколько красной икры требуются для Новогоднего стола. На один бутерброд из стандартного багета требуется примерно 10г икры. То есть для семьи из 4-х человек будет достаточно 40г икры, чтобы угоститься одним бутербродом под бой курантов.

Если же хозяйка решит накрыть праздничный стол на 10 персон, предложив каждому хотя бы по 2 бутерброда с икрой, то тут потребуется уже 200г красного золота.

Однако не стоит забывать, что одним бутербродом сыт не будешь. Велика вероятность, что брускетты с красным золотом будут расходиться активнее, чем при расчете 1 штука на человека.

Роскошь да и только! Что известно о черной сестре?

Если вдруг вы хотите накрыть праздничный стол в стиле люкса и роскоши, то главной изюминкой может стать черная икра. Например, если покупать изысканный деликатес в «Ленте», то за 125г черной осетровой икры «Royal Black» придется выложить 7999₽. Есть и более бюджетный вариант — икра стерляди «Путина» стоимость 2099₽ за 50г.

Фото: «Лента»

Интересно, что ассортимент черной икры в Уфе оказался шире, чем в Москве и Казани, где предлагают только 125г осетровой «Royal Black» за те же 7999₽ и имитацию икры за 89₽.

Фото: «Лента» - Москва
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В итоге, планируя новогодний стол с красной икрой, не забывайте следить за акциями в магазинах, чтобы удивить своих близких не только вкусом, но и выгодными предложениями. Щедрый стол в новогоднюю ночь — важно и приятно, однако главное — чтобы он не превратился в январскую голодовку.

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