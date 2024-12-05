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Posted 5 декабря, 03:58

Published 5 декабря, 03:58

Modified 5 декабря, 03:58

Updated 5 декабря, 03:58

Красная икра скачет в цене в Уфе

Дорого, но стабильно: все о ценах на новогодний деликатес в Башкирии

5 декабря 2024, 03:58
Фото: mkset.ru.

Красная икра скачет в цене в Уфе

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Цены на продукты
Цены на лососевую икру в Уфе остаются в основном стабильными, но впереди ажиотажный спрос на главный новогодний деликатес — как это скажется на стоимости, выяснили эксперты Mkset в четверг, 5 декабря.
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В магазинах «Лента», «Ашан» и «Пятерочка» наблюдаются незначительные изменения по сравнению с предыдущими месяцами.

В «Ленте» икра лососевая «Красное золото» (500 г) стоит ₽6 199 — эта цена не изменилась с 26 ноября. В то же время, икра «365 дней» (75 г) немного подешевела — с ₽557,89 до ₽529.

В «Ашане» цена на икру «Русское море» (500 г) также осталась на уровне ₽7 149, а рыбный деликатес от «Тунгутун» (90 г) стоит ₽799, как и раньше.

В «Пятерочке» икра «Красное золото» (100 г) по-прежнему стоит ₽1 109. А вот соленая икра (90 г) немного подорожала и теперь стоит ₽649.

Фото: «Лента»
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Что нас ожидает в предновогодний период?

С приближением Нового года стоит ожидать, что цены на икру могут немного вырасти. Обычно в этот период спрос на икорные деликатесы возрастает, так как многие покупают их для праздничных столов. Поэтому в магазинах могут предложить новые интересные варианты, а старые позиции могут подорожать.

Прогнозируя ситуацию, можно сказать, что в преддверии праздников икра станет более популярной, и ее стоимость может увеличиться на 5-10%, особенно на наиболее востребованные сорта. Алгоритм «спрос-цена» по-прежнему работает, и поэтому лучше поторопиться с покупками, чтобы не столкнуться с высокими ценами в конце декабря.

Ранее Mkset сообщал, что дешевая икра исчезла из Уфы.

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