Дорого, но стабильно: все о ценах на новогодний деликатес в Башкирии

Прогнозируя ситуацию, можно сказать, что в преддверии праздников икра станет более популярной, и ее стоимость может увеличиться на 5-10%, особенно на наиболее востребованные сорта. Алгоритм «спрос-цена» по-прежнему работает, и поэтому лучше поторопиться с покупками, чтобы не столкнуться с высокими ценами в конце декабря.