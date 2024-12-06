Новогодние лайфхаки по-уфимски: как отпраздновать и не разориться

В период праздников многие не привыкли экономить. Мы сметаем с полок магазинов будничные продукты и праздничные деликатесы, не особо задумываясь о последствиях. В том числе, последствиях для кошелька. Рост инфляции в России в 2024 году бьет все рекорды. И это заметили не только обыватели, но и наконец-то признали эксперты. Инфляция сказывается и на ценах в магазинах. Давайте подсчитаем, как вырастут наши расходы на празднование Нового года. Для этого достанем чеки из магазинов, где мы закупались к новогоднему столу в декабре 2023 года, и сравним стоимость товаров с ценами на начало декабря 2024 года.