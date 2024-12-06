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Posted 6 декабря, 19:28

Published 6 декабря, 19:28

Modified 6 декабря, 19:28

Updated 6 декабря, 19:28

Икра в Уфе подорожала на ₽500

Новогодние лайфхаки по-уфимски: как отпраздновать и не разориться

6 декабря 2024, 19:28
Фото: mkset.ru.

Икра в Уфе подорожала на ₽500

Сюжет
Праздник
Рост цен на праздничные и будничные продукты в магазинах не прибавляет новогоднего настроения — в среднем стоимость покупки подросла на 60%. Ищем пути рациональной экономии без ущерба качеству и насыщенности главного ужина года.
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В период праздников многие не привыкли экономить. Мы сметаем с полок магазинов будничные продукты и праздничные деликатесы, не особо задумываясь о последствиях. В том числе, последствиях для кошелька. Рост инфляции в России в 2024 году бьет все рекорды. И это заметили не только обыватели, но и наконец-то признали эксперты. Инфляция сказывается и на ценах в магазинах. Давайте подсчитаем, как вырастут наши расходы на празднование Нового года. Для этого достанем чеки из магазинов, где мы закупались к новогоднему столу в декабре 2023 года, и сравним стоимость товаров с ценами на начало декабря 2024 года.

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Гипермаркет «Перекресток»: продукты и цены в Уфе

Здесь в декабре 2023 года мы совершили практически будничную покупку. Но в списке товаров есть то, без чего не обходится ни один новогодний стол или салат. За год, как мы видим, лук подорожал вдвое, морковка выросла почти на 50%, батон уменьшился и всё равно увеличился в стоимости. Заметно подорожали мандарины — более 50%. Самым подорожавшим за год товаром оказался лимонад собственной торговой марки (СТМ). Причем, объяснить этот колоссальный взлет инфляцией из-за роста цен компонентов (пластик, вода, химические добавки) ну никак не получается.

 

Товар Цена, декабрь 2023 Цена, декабрь 2024

Динамика,

₽+

 Динамика, %
Репчатый лук, кг ₽31,49 ₽62,99 ₽31,5 +100,03%
Морковь мытая, кг ₽53,99 ₽79,99 ₽26 +48,2%
Лимонад «Дюшес» СТМ, 2л ₽38,49 ₽119,99 ₽81,5 +212,2%
Батона нарезной, 200г ₽23,39 ₽29,99/180г ₽6,6 +28%
Мандарины, 1 кг ₽130,49 ₽199,99 ₽69,5 +53%
Цена покупки/Средняя динамика ₽287,85 ₽492,95 ₽205,1 +88,2%
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Гипермаркет «Лента»: товары и цены в Уфе

В сети-конкуренте картинка не радостнее. Здесь список товаров более новогодний, есть и продукты повседневного спроса. Среди товаров со знаком «+» есть и те продукты, которые незаметно и неожиданно сбавили в цене. Так, за год подешевели импортные яблоки, мытая морковка, оливковое масло (при взлете цен на консервированные оливки и маслины), тепличные помидоры черри (при росте тарифов на электроэнергию), мёд и финики. Заметнее всего в процентах за год выросла цена на красную икру. Она прибавила 167%, или ₽500.

 

Товар Цена, декабрь 2023 Цена, декабрь 2024 Динамика, ₽ + Динамика, %
Горошек зеленый, 425 мл ₽99,89 ₽119,99 ₽20,1 +20,3%
Яблоки «Гренни», кг ₽124,99 ₽109,99 ₽ -15 -12%
Лук репчатый, кг ₽25,69 ₽42,89 ₽17,2 +67%
Картофель мытый, кг ₽34,99 ₽84,99 ₽50 +143%
Морковь мытая, кг ₽72,99 ₽49,89 ₽ -23,1 -31%
Свёкла ₽19,89 ₽36,19 ₽16,3 +82%
Творожный сыр с зеленью, 100г ₽74,99 ₽89,99 ₽15 +20%
Икра лососевая зернистая, 95г ₽299,99 ₽799,99 ₽500 +167%
Чеснок, 3 шт ₽51,99 ₽59,99 ₽8 +15%
Масло оливковое «Лента», 250 мл ₽399,99 ₽379,99 ₽ -20 -5%
Томаты черри, 200г ₽173,49 ₽129,99 ₽ -43,5 -25%
Сыр «Российский», кг ₽464,49 ₽539,99 ₽75,5 +16,2%
Маслины без косточки, СТМ, 300 мл ₽75,99 ₽129,99 ₽54 +71%
Ветчина «Черкизово», 200г ₽106,99 ₽104,99 ₽ -2 -2%
Груша «Конференс», кг ₽269,99 ₽394,99 ₽125 +46%
Продукт медовый, СТМ, 150г ₽53,99 ₽49,99 ₽ -4 -7,5%
Лимоны, кг ₽139,99 ₽187,49 ₽47,5 +34%
Финики, 200г ₽122,49 ₽119,99 ₽ -2,5 -2%
Цена покупки/Средняя динамика ₽2 250 ₽3 834,2 ₽792,1 +48,5%
Новогодний стол обойдется уфимцам в ₽9`100
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Сколько стоит Новый год в Уфе

Недавно рекрутинговый портал SuperJob решил выяснить у жителей крупных городов России их бюджет и планы на празднование Нового 2025 года. Известен и планируемый бюджет празднования Нового года в Уфе. Большинство ответственных за ужин собираются потратить на угощения и напитки ₽9`100. Это почти на 25% меньше, чем в среднем по России, где средний чек новогоднего ужина составил ₽12`000.

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Как сэкономить на праздничном ужине в Новый год?

Этот вопрос Mkset адресовал эксперту в сфере рациональной экономии — руководителю отдела по работе с партнерами проекта Promokodus.com Елене Сидоренко.

— Скидками мы занимаемся уже 11 лет, поэтому экономия из рабочей сферы плавно перетекла в личную жизнь. Неполноценно, а скорее рационально. Особенно в периоды, когда необходимо делать большие покупки.

При подготовке к Новому Году я использую следующие лайфхаки для экономии:

  • Заранее составляю меню с продуктовой корзиной

Без списка закупка продуктов зачастую превращается в хаос, где на первый план выходят секундные желания. Выгодная цена, аппетитная картинка на упаковке или сами ароматы выпечки в магазине. Все это может привести к импульсивным покупкам и лишним тратам соответственно. Поэтому важно заранее продумать праздничное меню, отталкиваясь от этого собрать продуктовую корзину и подсчитать граммовки.

  • Хожу в магазин или заказываю продукты после приема пищи

Голодный человек набирает продуктов на 20% больше, чем в период сытости. Почему? Пустой желудок подает сигналы мозгу, который ловит любую возможность подкрепиться. А связь «покупка продуктов — прием пищи» к этому располагает.

  • Сравниваю стоимость продуктов

У каждого магазина индивидуальная ценовая политика. Договоренности с поставщиками, цена доставки, аренда помещения или склада — все это влияет на стоимость продуктов. Плюс не стоит забывать про уникальные акционные предложения, которые организовывает маркетинговый отдел каждого супермаркета. Поэтому так важно сравнивать стоимость одних и тех же продуктов у разных продавцов. Это можно сделать как самостоятельно, скачав приложения ближайших к дому магазинов, так и с помощью специальных сервисов.

  • Покупаю заранее

Ни для кого не секрет, что к каждому празднику цены на актуальные товары повышаются. Особенно на продукты. Поэтому ранняя подготовка является залогом сохраненного, а не разоренного бюджета. Так консервы, яйца, алкоголь, у которых большой срок хранения, можно приобрести и за три недели до праздника, а то и раньше. Аналогично с рыбой и мясом. Продукция спокойно пролежит в морозилке до дня Х. За неделю до Нового года можно купить фрукты. Но лучше недоспелые, чтобы они не успели испортиться к 31 декабря.

  • Использую домашние закатки / самостоятельно приготовленные ингредиенты

Лайфхак требует очень много сил, но при этом экономит очень много средств. Если нет желания самостоятельно заниматься консервацией, то можно попросить несколько баночек у знакомых за символический презент. С ингредиентами сложнее. Придется готовить самим. Но себестоимость меню при этом становится меньше. Вяленое мясо можно приготовить в мультиварке, для домашнего майонеза достаточно миксера под рукой, а для маринования салатов или рыбы — вкусных рецептов.

  • Использую выгодные предложения

Кешбэк, акции «2=1» или 1+1, промокоды — все это инструменты экономии, которые также помогают сократить траты. Выгодные предложения можно найти как в приложениях самих магазинов, так и на сайтах-купонниках.

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«Маршрутка, зато айфон». Как не очнутся после новогодних каникул с ощущением разочарования и минусовым балансом на кредитке? Стоит ли экономить и потом корить себя или за скудный стол? Или можно пуститься по магазинам во все тяжкие, но до майских праздников со стыдом перед внутренней жабой давиться гречкой? Как стоит себя вести в тратах, чтобы не было мучительно стыдно? Елена Сидоренко считает, что даже шок от цен и попытки сберечь праздничный бюджет можно превратить в веселый квест для взрослых.

— Что же касается психологических аспектов, то важно понять свое отношение к еде в праздники. Если у вас есть прочная ассоциация, что Новый год — это деликатесы и «Оливье», которые вы покупаете и готовите только 31 декабря, то, конечно, изменять себе в этом не стоит. Для экономии можно сократить количество блюд. Хотя доедать салаты неделю уже и стало доброй традицией, хорошего в ней мало: отравления, переедания, перепотребление продуктов. Зачем готовить много, заранее зная, что часть полетит в мусорное ведро, если можно просто накрыть праздничный ужин на конкретное количество людей? Что же касается уныния из-за цен, то, как говорится, «слезами горю не поможешь». Стоимость продуктов от наших переживаний не снизится, а вот настроение знатно подпортится. Поэтому лучше внедрять экономию в свою жизнь и активно искать выгодные предложения. Сравнение цен, участие в акциях, применение промокодов — все эти методы действительно помогут снизить стоимость продуктов. А главное — поднять настроение, ведь мы сберегли свой бюджет от лишних трат и не отказали себе в желаемом.
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