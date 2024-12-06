Новогодние лайфхаки по-уфимски: как отпраздновать и не разориться

Posted 6 декабря, 19:28
Published 6 декабря, 19:28
Modified 6 декабря, 19:28
Updated 6 декабря, 19:28
В период праздников многие не привыкли экономить. Мы сметаем с полок магазинов будничные продукты и праздничные деликатесы, не особо задумываясь о последствиях. В том числе, последствиях для кошелька. Рост инфляции в России в 2024 году бьет все рекорды. И это заметили не только обыватели, но и наконец-то признали эксперты. Инфляция сказывается и на ценах в магазинах. Давайте подсчитаем, как вырастут наши расходы на празднование Нового года. Для этого достанем чеки из магазинов, где мы закупались к новогоднему столу в декабре 2023 года, и сравним стоимость товаров с ценами на начало декабря 2024 года.
Здесь в декабре 2023 года мы совершили практически будничную покупку. Но в списке товаров есть то, без чего не обходится ни один новогодний стол или салат. За год, как мы видим, лук подорожал вдвое, морковка выросла почти на 50%, батон уменьшился и всё равно увеличился в стоимости. Заметно подорожали мандарины — более 50%. Самым подорожавшим за год товаром оказался лимонад собственной торговой марки (СТМ). Причем, объяснить этот колоссальный взлет инфляцией из-за роста цен компонентов (пластик, вода, химические добавки) ну никак не получается.
|Товар
|Цена, декабрь 2023
|Цена, декабрь 2024
|
Динамика,
₽+
|Динамика, %
|Репчатый лук, кг
|₽31,49
|₽62,99
|₽31,5
|+100,03%
|Морковь мытая, кг
|₽53,99
|₽79,99
|₽26
|+48,2%
|Лимонад «Дюшес» СТМ, 2л
|₽38,49
|₽119,99
|₽81,5
|+212,2%
|Батона нарезной, 200г
|₽23,39
|₽29,99/180г
|₽6,6
|+28%
|Мандарины, 1 кг
|₽130,49
|₽199,99
|₽69,5
|+53%
|Цена покупки/Средняя динамика
|₽287,85
|₽492,95
|₽205,1
|+88,2%
В сети-конкуренте картинка не радостнее. Здесь список товаров более новогодний, есть и продукты повседневного спроса. Среди товаров со знаком «+» есть и те продукты, которые незаметно и неожиданно сбавили в цене. Так, за год подешевели импортные яблоки, мытая морковка, оливковое масло (при взлете цен на консервированные оливки и маслины), тепличные помидоры черри (при росте тарифов на электроэнергию), мёд и финики. Заметнее всего в процентах за год выросла цена на красную икру. Она прибавила 167%, или ₽500.
|Товар
|Цена, декабрь 2023
|Цена, декабрь 2024
|Динамика, ₽ +
|Динамика, %
|Горошек зеленый, 425 мл
|₽99,89
|₽119,99
|₽20,1
|+20,3%
|Яблоки «Гренни», кг
|₽124,99
|₽109,99
|₽ -15
|-12%
|Лук репчатый, кг
|₽25,69
|₽42,89
|₽17,2
|+67%
|Картофель мытый, кг
|₽34,99
|₽84,99
|₽50
|+143%
|Морковь мытая, кг
|₽72,99
|₽49,89
|₽ -23,1
|-31%
|Свёкла
|₽19,89
|₽36,19
|₽16,3
|+82%
|Творожный сыр с зеленью, 100г
|₽74,99
|₽89,99
|₽15
|+20%
|Икра лососевая зернистая, 95г
|₽299,99
|₽799,99
|₽500
|+167%
|Чеснок, 3 шт
|₽51,99
|₽59,99
|₽8
|+15%
|Масло оливковое «Лента», 250 мл
|₽399,99
|₽379,99
|₽ -20
|-5%
|Томаты черри, 200г
|₽173,49
|₽129,99
|₽ -43,5
|-25%
|Сыр «Российский», кг
|₽464,49
|₽539,99
|₽75,5
|+16,2%
|Маслины без косточки, СТМ, 300 мл
|₽75,99
|₽129,99
|₽54
|+71%
|Ветчина «Черкизово», 200г
|₽106,99
|₽104,99
|₽ -2
|-2%
|Груша «Конференс», кг
|₽269,99
|₽394,99
|₽125
|+46%
|Продукт медовый, СТМ, 150г
|₽53,99
|₽49,99
|₽ -4
|-7,5%
|Лимоны, кг
|₽139,99
|₽187,49
|₽47,5
|+34%
|Финики, 200г
|₽122,49
|₽119,99
|₽ -2,5
|-2%
|Цена покупки/Средняя динамика
|₽2 250
|₽3 834,2
|₽792,1
|+48,5%
Недавно рекрутинговый портал SuperJob решил выяснить у жителей крупных городов России их бюджет и планы на празднование Нового 2025 года. Известен и планируемый бюджет празднования Нового года в Уфе. Большинство ответственных за ужин собираются потратить на угощения и напитки ₽9`100. Это почти на 25% меньше, чем в среднем по России, где средний чек новогоднего ужина составил ₽12`000.
Этот вопрос Mkset адресовал эксперту в сфере рациональной экономии — руководителю отдела по работе с партнерами проекта Promokodus.com Елене Сидоренко.
— Скидками мы занимаемся уже 11 лет, поэтому экономия из рабочей сферы плавно перетекла в личную жизнь. Неполноценно, а скорее рационально. Особенно в периоды, когда необходимо делать большие покупки.
Без списка закупка продуктов зачастую превращается в хаос, где на первый план выходят секундные желания. Выгодная цена, аппетитная картинка на упаковке или сами ароматы выпечки в магазине. Все это может привести к импульсивным покупкам и лишним тратам соответственно. Поэтому важно заранее продумать праздничное меню, отталкиваясь от этого собрать продуктовую корзину и подсчитать граммовки.
Голодный человек набирает продуктов на 20% больше, чем в период сытости. Почему? Пустой желудок подает сигналы мозгу, который ловит любую возможность подкрепиться. А связь «покупка продуктов — прием пищи» к этому располагает.
У каждого магазина индивидуальная ценовая политика. Договоренности с поставщиками, цена доставки, аренда помещения или склада — все это влияет на стоимость продуктов. Плюс не стоит забывать про уникальные акционные предложения, которые организовывает маркетинговый отдел каждого супермаркета. Поэтому так важно сравнивать стоимость одних и тех же продуктов у разных продавцов. Это можно сделать как самостоятельно, скачав приложения ближайших к дому магазинов, так и с помощью специальных сервисов.
Ни для кого не секрет, что к каждому празднику цены на актуальные товары повышаются. Особенно на продукты. Поэтому ранняя подготовка является залогом сохраненного, а не разоренного бюджета. Так консервы, яйца, алкоголь, у которых большой срок хранения, можно приобрести и за три недели до праздника, а то и раньше. Аналогично с рыбой и мясом. Продукция спокойно пролежит в морозилке до дня Х. За неделю до Нового года можно купить фрукты. Но лучше недоспелые, чтобы они не успели испортиться к 31 декабря.
Лайфхак требует очень много сил, но при этом экономит очень много средств. Если нет желания самостоятельно заниматься консервацией, то можно попросить несколько баночек у знакомых за символический презент. С ингредиентами сложнее. Придется готовить самим. Но себестоимость меню при этом становится меньше. Вяленое мясо можно приготовить в мультиварке, для домашнего майонеза достаточно миксера под рукой, а для маринования салатов или рыбы — вкусных рецептов.
Кешбэк, акции «2=1» или 1+1, промокоды — все это инструменты экономии, которые также помогают сократить траты. Выгодные предложения можно найти как в приложениях самих магазинов, так и на сайтах-купонниках.
«Маршрутка, зато айфон». Как не очнутся после новогодних каникул с ощущением разочарования и минусовым балансом на кредитке? Стоит ли экономить и потом корить себя или за скудный стол? Или можно пуститься по магазинам во все тяжкие, но до майских праздников со стыдом перед внутренней жабой давиться гречкой? Как стоит себя вести в тратах, чтобы не было мучительно стыдно? Елена Сидоренко считает, что даже шок от цен и попытки сберечь праздничный бюджет можно превратить в веселый квест для взрослых.
— Что же касается психологических аспектов, то важно понять свое отношение к еде в праздники. Если у вас есть прочная ассоциация, что Новый год — это деликатесы и «Оливье», которые вы покупаете и готовите только 31 декабря, то, конечно, изменять себе в этом не стоит. Для экономии можно сократить количество блюд. Хотя доедать салаты неделю уже и стало доброй традицией, хорошего в ней мало: отравления, переедания, перепотребление продуктов. Зачем готовить много, заранее зная, что часть полетит в мусорное ведро, если можно просто накрыть праздничный ужин на конкретное количество людей? Что же касается уныния из-за цен, то, как говорится, «слезами горю не поможешь». Стоимость продуктов от наших переживаний не снизится, а вот настроение знатно подпортится. Поэтому лучше внедрять экономию в свою жизнь и активно искать выгодные предложения. Сравнение цен, участие в акциях, применение промокодов — все эти методы действительно помогут снизить стоимость продуктов. А главное — поднять настроение, ведь мы сберегли свой бюджет от лишних трат и не отказали себе в желаемом.