Новогодний деликатес разоряет уфимцев

С приближением Нового года в домах россиян начинается подготовка к празднику, и одним из самых ожидаемых лакомств на праздничном столе становится красная икра. Для многих традиционное угощение — это не просто деликатес, а настоящий символ торжества и изобилия. Некоторые семьи с нетерпением ждут праздника, чтобы насладиться нежными икринками.