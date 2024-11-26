mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 10:09

Published 26 ноября, 10:09

Modified 26 ноября, 10:22

Updated 26 ноября, 10:22

Новогодний деликатес разоряет уфимцев

Новогодний деликатес разоряет уфимцев

26 ноября 2024, 10:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Цены на продукты
Многие не могут представить новогодний стол без икры: во сколько обойдется жителям Башкирии рыбное лакомство, выяснили эксперты Mkset во вторник, 26 ноября.

С приближением Нового года в домах россиян начинается подготовка к празднику, и одним из самых ожидаемых лакомств на праздничном столе становится красная икра. Для многих традиционное угощение — это не просто деликатес, а настоящий символ торжества и изобилия. Некоторые семьи с нетерпением ждут праздника, чтобы насладиться нежными икринками.

Сколько стоит красная икра в Уфе

Ни для кого не секрет, что любимый многими новогодний деликатес часто бьет по кошельку. Кому по карману будет любимое лакомство?

«Лента»

— икра лососевая «Красное золото», 500г — ₽6 199

— икра лососевая «Wish Fish», 100г — ₽1 149

 

«Ашан»

— икра лососевая «Русское море», 500г — ₽7 149

— икра лососевая «Тунгутун», 140г — ₽1 149

 

«Пятёрочка»

— икра лососевая «Красное золото», 100г — ₽1 109

— икра лососевая «Тунгутун», 90г — ₽699

Стоимость красной икры в УфеСтоимость красной икры в Уфе
Стоимость красной икры в УфеСтоимость красной икры в Уфе
Стоимость красной икры в УфеСтоимость красной икры в Уфе
Стоимость красной икры в УфеСтоимость красной икры в Уфе
Стоимость красной икры в УфеСтоимость красной икры в Уфе
Стоимость красной икры в УфеСтоимость красной икры в Уфе
Стоимость красной икры в Уфе. Фото: Лента

Главное о ценах на икру

  • Дорогие виды икры растут в цене: на 26 ноября самые дорогие варианты икры, такие как «Русское море» в «Ашане» (500 г за ₽7 149) и «Красное золото» в «Ленте» (500 г за ₽6 199), оказались дороже, чем на 14 ноября. Например, в «Ашане» цена на «Русское море» на 14 ноября была ₽6 799, а на 26 ноября — ₽7 149. Цена медленно, но верно растет, скорее всего, все дело в росте спроса.

 

  • Бюджетные варианты подешевели: на 26 ноября в «Пятёрочке» можно купить икру «Тунгутун» (90 г) за ₽699, что дешевле, чем ее цена в «Ашане» — ₽799 (90 г) 14 ноября.

 

  • Сравнение цен важно: в разных магазинах цены на одну и ту же икру сильно различаются. Например, «Красное золото» в «Пятёрочке» стоит ₽1 109 за 100 г, а в «Ленте» — за 500 г цена почти в два раза выше — стоит смотреть предложения в разных магазинах, чтобы не переплачивать.

 

  • Подготовка к праздникам. Учитывая, что Новый год на подходе, важно заранее изучить, где можно купить икру по хорошей цене. Например, если вы планируете покупать «Тунгутун», лучше проверять, где она стоит дешевле — это поможет сэкономить деньги на праздничном столе.
Яйца вместо икры рекомендуют покупать в Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, что ранее Mkset поделился полезными советами о том, как выбрать качественную икру, чтобы не стать жертвой подделки, а также рассказывали о том, как своими руками можно сделать этот деликатес на кухне.

Дешёвая красная икра исчезла из Уфы
Узнать подробнее
Читайте также:
Магазины Башкирии завалят яйцамиЦенник на сливочное масло шокировал жителей БашкирииЦены на красную икру перешагнули психологический порог
#Александра Воля#Общество#Цены на продукты#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Праздник#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Цены#Цены на продовольствие#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Новогодние праздники#Туймазы#Кумертау#Питание#Супермаркеты#Белебей#Мелеуз#Икра#Красная икра#Новогодний деликатес#Потребительские цены#Новогодний стол#Новогодний ужин#Деликатесы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика