Новогодний деликатес разоряет уфимцев

Posted 26 ноября, 10:09
Published 26 ноября, 10:09
Modified 26 ноября, 10:22
Updated 26 ноября, 10:22
С приближением Нового года в домах россиян начинается подготовка к празднику, и одним из самых ожидаемых лакомств на праздничном столе становится красная икра. Для многих традиционное угощение — это не просто деликатес, а настоящий символ торжества и изобилия. Некоторые семьи с нетерпением ждут праздника, чтобы насладиться нежными икринками.
Ни для кого не секрет, что любимый многими новогодний деликатес часто бьет по кошельку. Кому по карману будет любимое лакомство?
«Лента»
— икра лососевая «Красное золото», 500г — ₽6 199
— икра лососевая «Wish Fish», 100г — ₽1 149
«Ашан»
— икра лососевая «Русское море», 500г — ₽7 149
— икра лососевая «Тунгутун», 140г — ₽1 149
«Пятёрочка»
— икра лососевая «Красное золото», 100г — ₽1 109
— икра лососевая «Тунгутун», 90г — ₽699
Напомним, что ранее Mkset поделился полезными советами о том, как выбрать качественную икру, чтобы не стать жертвой подделки, а также рассказывали о том, как своими руками можно сделать этот деликатес на кухне.