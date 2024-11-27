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Posted 27 ноября, 07:06

Published 27 ноября, 07:06

Modified 27 ноября, 07:46

Updated 27 ноября, 07:46

В Башкирии оказывают плановую медпомощь бездомным

Бомжи Башкирии — не самые унылые

27 ноября 2024, 07:06
Фото: 1MI.

В Башкирии оказывают плановую медпомощь бездомным

Член российского Совета по правам человека Ольга Демичева выделила Башкортостан на фоне остальных регионов по степени поддержки бездомных — такое заявление общественница сделала в интервью телеканалу «БСТ».

Одаривая Республику Башкортостан эпитетами, Демичева также назвала регион одним из самых «добрых, человечных и красивых». Общественница указала на то, что бездомные Башкирии «остаются под пристальным вниманием» регионального Минсемьи, кроме того, лицам без определённого места жительства «обеспечена доступность восстановления документов и медпомощи».

— История бездомных людей в Башкортостане развивается далеко не по худшему сценарию, — заключила Демичева.

Между тем поделилась общественница и своими предложениями по усовершенствованию системы помощи бездомным. Демичева считает, что для повышения эффективности медобслуживания таких людей необходимо разработать алгоритмы маршрутизации этих пациентов — сложность заключается в отсутствии у бездомных нужного пакета документов.

В Башкирии пересчитали бомжей
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии назвали число бездомных на территории региона. Впрочем, оценку под сомнение поставил даже глава Республики Башкортостан.

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