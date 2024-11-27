Бомжи Башкирии — не самые унылые

Одаривая Республику Башкортостан эпитетами, Демичева также назвала регион одним из самых «добрых, человечных и красивых». Общественница указала на то, что бездомные Башкирии «остаются под пристальным вниманием» регионального Минсемьи, кроме того, лицам без определённого места жительства «обеспечена доступность восстановления документов и медпомощи».