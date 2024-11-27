Бомжи Башкирии — не самые унылые

Posted 27 ноября, 07:06
Published 27 ноября, 07:06
Modified 27 ноября, 07:46
Updated 27 ноября, 07:46
Одаривая Республику Башкортостан эпитетами, Демичева также назвала регион одним из самых «добрых, человечных и красивых». Общественница указала на то, что бездомные Башкирии «остаются под пристальным вниманием» регионального Минсемьи, кроме того, лицам без определённого места жительства «обеспечена доступность восстановления документов и медпомощи».
— История бездомных людей в Башкортостане развивается далеко не по худшему сценарию, — заключила Демичева.
Между тем поделилась общественница и своими предложениями по усовершенствованию системы помощи бездомным. Демичева считает, что для повышения эффективности медобслуживания таких людей необходимо разработать алгоритмы маршрутизации этих пациентов — сложность заключается в отсутствии у бездомных нужного пакета документов.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии назвали число бездомных на территории региона. Впрочем, оценку под сомнение поставил даже глава Республики Башкортостан.